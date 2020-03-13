Sefirin Kızı 13. bölüm fotoğrafları

Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinin 13. bölüm yeni fotoğrafları yayınlandı.

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13.03.2020 - 11:17

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun başrollerini paylaştığı, Star TV’nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'ndan yeni bölüm kareleri geldi.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK? Sancar’ın “Nare” deyişiyle yıllar sonra nefes alan Nare, adaletin değil merhametin sesine kulak verir.

Onu yıllar önce kovan Sancar’ın pişmanlık acısıyla hemhal olur, onu göğsüne basar.

İki can beraber ağlayıp beraber kanarlar. Ama ne Nare Sancar’ı affedebilir, ne de Sancar Efe kendisini.

Sancar, vicdan mahkemesinde hem Akın’ın hem de kendisinin kalemini kırar.

Var gücüyle Akın’ı aramaya başlar. Akın ise, Müge’nin elinde işkencelerin en büyüğünü çekmektedir.



Menekşe, Kavruk’un söz merasiminde Nare ve Gediz’e büyük bir iftira atar.

Sancar bir kez daha kıskançlığının kurbanı olup Nare ve Gediz’in de kalemini kıracak mıdır?