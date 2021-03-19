Sefirin Kızı 45. bölüm fotoğrafları: Gerçekler sarsacak

Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün’ün başrollerini paylaştığı, Star’ın sevilen dizisi, ‘Sefirin Kızı’ her pazartesi izleyici ile buluşuyor. Dizinin 45. yeni bölümünden kareler yayınlandı. İşte yaşanacaklar ve yeni bölüm fotoğrafları...

Abone ol Paylaş









19.03.2021 - 17:05

Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün’ün başrollerini paylaştığı, Star’ın sevilen dizisi, ‘Sefirin Kızı’ her pazartesi izleyici ile buluşuyor. Sefirin Kızı’nın yapımına NGM ve O3 Medya birlikte imza atıyor.

Dizide; Engin Akyürek ‘Sancar Efe’ karakterini canlandırırken, Tuba Büyüküstün ise ‘Mavi’ karakterini canlandırıyor.







Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Ferit Aktuğ, Özlem Çakar Yalçınkaya, Erdal Küçükkömürcü, Gonca Cilasun, Esra Kızıldoğan, Cemre Öktem ve Şafak Başkaya’nın da oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin çekimleri Ege’de yapılıyor.







Yönetmenliğini Emre Kabakuşak’ın yaptığı dizinin senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ozan Aksungur, Defne Gürsoy, Oğuz Ayaz, Gamze Arslan Çelik ve Ozanser Uğurlu kaleme alıyor.

45. BÖLÜM KONUSU



Yahya’nın nikah masasını terk etmesinin ardından Halise’nin tutuklanması konakta bomba etkisi yaratmıştır. Sancar annesinin tutuklanma nedenini anlamaya çalışırken Mavi’yi de Sedat’tan uzak tutmaya çalışır. Olanların iç yüzünü ise Yahya’dan öğrenecektir. İki kardeş Halise’yi çıkarmak için mücadele etseler de annelerine karşı aldıkları tavrı korumaya kararlılardır.

Mavi, dışarıda kopan felaketlerden ve yaşanan tüm olumsuzluklardan Melek’i korumak için bir anda kendilerine küçük bir dünya kurar. Üstelik bunu Sancar’ı çok şaşırtacak bir yerde yapacaktır.







Dudu yaşadıklarına inanamaz ve yaşadığı acıyla konakta kriz yaratmaya devam eder. Yahya ise büyük bir pişmanlığın peşinde Elvan’la konuşmaya çalışır. Elvan, Bora sayesinde bambaşka bir Elvan keşfederken konağın sınırlarından girdiği anda arka arkaya öğrendikleriyle sarsılır.







Sedat ise hız kesmeden saldırmayı sürdürür ve Sancar’ın kucağına başka bir bomba daha bırakır. Sancar aynı yerden sınanmaya devam ederken Mavi’nin geçmişindeki başka sırlar da yavaş yavaş su yüzüne çıkar.

Sonunda Sedat’ın kontrolden çıkan öfkesiyle herkesin hayatı bir kabusa dönüşecektir.