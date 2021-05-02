Sefirin Kızı 51. yeni bölüm fotoğrafları

Star'ın sevilen dizisi Sefirin Kızı 51. bölümüyle 4 Mayıs Salı günü ekrana gelecek. Yeni bölümde Mavi ve Melek’in hayatı tehlikeye girerken Sancar, onları kurtarabilmek için zamana karşı girdiği bu yarışı kazanabilecek mi? İşte Sefirin Kızı yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...

02.05.2021 - 12:59

Sefirin Kızı 51. yeni bölüm fotoğrafları - 1

Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün’ün başrollerini paylaştığı, Star’ın sevilen dizisi, Sefirin Kızı salı günü izleyici ile buluşuyor. Sefirin Kızı’nın yapımına NGM ve O3 Medya birlikte imza atıyor.

Sefirin Kızı 51. yeni bölüm fotoğrafları - 2

Dizide; Engin Akyürek ‘Sancar Efe’ karakterini canlandırırken, Tuba Büyüküstün ise ‘Mavi’ karakterini canlandırıyor.

Sefirin Kızı 51. yeni bölüm fotoğrafları - 3

Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Ferit Aktuğ, Yalçınkaya, Erdal Küçükkömürcü, Gonca Cilasun, Cemre Öktem ve Şafak Başkaya’nın da oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin çekimleri Ege’de yapılıyor.

Sefirin Kızı 51. yeni bölüm fotoğrafları - 4

Yönetmenliğini  Emre Kabakuşak’ın yaptığı dizinin senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ozan Aksungur, Defne Gürsoy, Oğuz Ayaz, Gamze Arslan Çelik ve Ozanser Uğurlu kaleme alıyor.

Sefirin Kızı 51. yeni bölüm fotoğrafları - 5

YENİ BÖLÜM KONUSU

Sancar, Mavi’den ve kızından ayrı geçirdiği zamanın acısını çıkarırken bir taraftan da hem Mavi’yi hem de Melek’i korumak için kalıcı bir çözüm arar. Doğum vaktinin de kapıya dayanması bu inziva hayatını Mavi için gittikçe riskli bir hale getirmektedir.

Sefirin Kızı 51. yeni bölüm fotoğrafları - 6

Sedat’ın eskisinden daha tehlikeli ve dengesiz tutumları Güven’in bile ondan kurtulmak istemesine neden olur. Ne var ki Sedat elindeki bilgilerle bu kez Güven’i sıkıştırır. Mavi’ye ulaşmak için ne kadar ileri gidebileceğini kimse tahmin edememektedir.

Sefirin Kızı 51. yeni bölüm fotoğrafları - 7

Elvan, aklının ve kalbinin Yahya’ya karşı ne hissettiği konusunda aynı yerde durduğunu düşündüğü bir zamanda yeni bir Dudu sınavıyla karşılaşır. Bu sınavdan geçip geçemeyeceklerini ise Yahya’nın atacağı adımlar belirleyecektir.

Sefirin Kızı 51. yeni bölüm fotoğrafları - 8

Sancar ve Mavi’nin tüm işleri yoluna koyabileceklerini düşündükleri bir anda Sedat’ın beklenmedik hamlesiyle her şey tepetaklak olur. Mavi ve Melek’in hayatı tehlikeye girerken Sancar, onları kurtarabilmek için zamana karşı girdiği bu yarışı kazanabilecek mi?

Sefirin Kızı 51. yeni bölüm fotoğrafları - 9
SEFİRİN KIZI 51. YENİ BÖLÜM FRAGMANI (TIKLA İZLE)
Sefirin Kızı 51. yeni bölüm fotoğrafları - 10
Sefirin Kızı 51. yeni bölüm fotoğrafları - 11

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