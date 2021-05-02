Sefirin Kızı 51. yeni bölüm fotoğrafları

Sedat’ın eskisinden daha tehlikeli ve dengesiz tutumları Güven’in bile ondan kurtulmak istemesine neden olur. Ne var ki Sedat elindeki bilgilerle bu kez Güven’i sıkıştırır. Mavi’ye ulaşmak için ne kadar ileri gidebileceğini kimse tahmin edememektedir.