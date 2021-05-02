Sefirin Kızı 51. yeni bölüm fotoğrafları

02.05.2021 - 12:59
Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün’ün başrollerini paylaştığı, Star’ın sevilen dizisi, Sefirin Kızı salı günü izleyici ile buluşuyor. Sefirin Kızı’nın yapımına NGM ve O3 Medya birlikte imza atıyor.
Dizide; Engin Akyürek ‘Sancar Efe’ karakterini canlandırırken, Tuba Büyüküstün ise ‘Mavi’ karakterini canlandırıyor.
Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Ferit Aktuğ, Yalçınkaya, Erdal Küçükkömürcü, Gonca Cilasun, Cemre Öktem ve Şafak Başkaya’nın da oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin çekimleri Ege’de yapılıyor.
Yönetmenliğini Emre Kabakuşak’ın yaptığı dizinin senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ozan Aksungur, Defne Gürsoy, Oğuz Ayaz, Gamze Arslan Çelik ve Ozanser Uğurlu kaleme alıyor.
YENİ BÖLÜM KONUSU
Sancar, Mavi’den ve kızından ayrı geçirdiği zamanın acısını çıkarırken bir taraftan da hem Mavi’yi hem de Melek’i korumak için kalıcı bir çözüm arar. Doğum vaktinin de kapıya dayanması bu inziva hayatını Mavi için gittikçe riskli bir hale getirmektedir.
Sedat’ın eskisinden daha tehlikeli ve dengesiz tutumları Güven’in bile ondan kurtulmak istemesine neden olur. Ne var ki Sedat elindeki bilgilerle bu kez Güven’i sıkıştırır. Mavi’ye ulaşmak için ne kadar ileri gidebileceğini kimse tahmin edememektedir.
Elvan, aklının ve kalbinin Yahya’ya karşı ne hissettiği konusunda aynı yerde durduğunu düşündüğü bir zamanda yeni bir Dudu sınavıyla karşılaşır. Bu sınavdan geçip geçemeyeceklerini ise Yahya’nın atacağı adımlar belirleyecektir.
Sancar ve Mavi’nin tüm işleri yoluna koyabileceklerini düşündükleri bir anda Sedat’ın beklenmedik hamlesiyle her şey tepetaklak olur. Mavi ve Melek’in hayatı tehlikeye girerken Sancar, onları kurtarabilmek için zamana karşı girdiği bu yarışı kazanabilecek mi?