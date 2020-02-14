Sefirin Kızı 9. yeni bölüm fotoğrafları

Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı'nın 9. bölüm fotoğrafları yayınlandı. İşte yeni bölümden yayınlanan kareler, fragman ve 9. bölümde yaşanacaklar...

Sefirin Kızı 9. yeni bölüm fotoğrafları
Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun başrollerini paylaştığı, Sefirin Kızı her Pazartesi izleyici ile buluşuyor.


Sefirin Kızı 9. yeni bölüm fotoğrafları
Uraz Kaygılaroğlu Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Özlem Çakar Yalçınkaya, Erhan Alpay, Erdal Küçükkömürcü, Gonca Cilasun, Tülin Yazkan, Esra Kızıldoğan, Cemre Öktem’in de oyuncu kadrosunda yer alan dizinin çekimleri Ege’de yapılıyor.


Sefirin Kızı 9. yeni bölüm fotoğrafları

Yönetmenliğini Emre Kabakuşak’ın yaptığı dizinin senaryosunu A. Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem kaleme alıyor.


Sefirin Kızı 9. yeni bölüm fotoğrafları

9. YENİ BÖLÜM KONUSU

Akın’a sırf Nare’yle ismi aynı cümlede geçtiği için ceza kesen sadıcının, o pisliğin adını ablasıyla aynı cümlede geçirdiğini duyan Gediz deliye döner. 

Sefirin Kızı 9. yeni bölüm fotoğrafları

Hırsını Sancar’ı yumruklayarak çıkarır. Sancar ise Gediz’in yumruklarına karşılık vermez, cezasına razı olur. Ama köstebek olduğuna emin olduğu Müge’nin peşine düşmekten de geri kalmaz. Tabii ki Gediz’den gizleyerek.


Sefirin Kızı 9. yeni bölüm fotoğrafları
Aynı anlarda Nare de Gediz’den gizli Müge’nin peşindedir, o da Müge’ye Akın’ın gerçek yüzünü göstermeye çalışmaktadır.
Sefirin Kızı 9. yeni bölüm fotoğrafları

Farklı amaçlarla aynı hedefin peşine düşen Sancar’la Nare’nin yolları, aynı videoda kesişecektir. Güven Bey’in telefonundaki bu videoda, Akın’ın Montenegro’da Nare’ye saldırdığı, Nare’nin de Akın’ı bıçakladığı güvenlik kamerası görüntüleri vardır.

SEFİRİN KIZI 9. BÖLÜM FRAGMANI (TIKLA İZLE)

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