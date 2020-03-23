Sefirin Kızı bu akşam Star'da (Yeni bölümden kareler)
Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun başrolünde yer aldığı Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nın 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Dzinin yeni bölümünde Nare, topuyla tüfeğiyle Sancar'a saldırıyor. İşte yeni bölümden fotoğraflarla 14. bölümde yaşanacaklar...
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23.03.2020 - 16:07
Sancar ve Nare arasında kıyasıya bir savaş başlar. Sancar intikamını almaya, Nare ise o intikamı Sancar’a aldırtmamaya yeminlidir.
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