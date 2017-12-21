Seksenler'in Rukiye'si Özlem Türkad 35 kilo verdi (Sağlığı ya da rolü için kilo alan veya veren ünlü isimler)

1 Yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Seksenler'de evin biricik annesi Rukiye'nin son halini görenler gözlerine inanamadı.





2 Rukiye karakterine hayat veren Özlem Türkad, mide küçültme ameliyatıyla 35 kilo verdi. Türkad sosyal medyada yaptığı paylaşımın altına "Yoook siz beni tombik seviyorsunuz diye kilo falan almıyorum! Bulunanı bu! Pozum nasıl? Şaka bir yana acayip özlemişim Rukiye'mi valla, seviyorum napiim..." yazdı.

3 ÇİÇEK DİLLİGİL Oyuncu Çiçek Dilligil yaklaşık 3 yıl önce geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 30 kilo verdi. Gün geçtikçe eriyen oyuncu, yeni hedefini belirledi. Ameliyat sonrası beslenmesine dikkat eden ve hemen hemen her gün spora giden Dilligil, 5 kilo daha vereceğini söyledi.

4 2014 yılında 142 kiloya çıkınca zayıflama kararı alan ve 5 yılda 62 kilo veren oyuncu Ümit Erdim zayıflamaya ve formunu korumaya devam ediyor. Daha önce "Kilo vermem organik, ameliyat yok, emek var" sözleriyle mide ameliyatı olduğu iddialarını reddeden ve kilolu halinin fotoğrafını paylaşıp "Böyle mi olmamı istiyorsunuz" diye eleştirilere tepki gösteren 34 yaşındaki oyuncu önceki gün Marmaris'teki Dünya Ralli Şampiyonası öncesi poz verdi.

5 Antrenman sonrası Instagram'dan paylaştığı fotoğrafta 80 kilonun da altına düştüğü belli olan Ümit Erdim bir deri bir kemik haliyle dikkat çekti.

6 Büşra Pekin, sevgilisi Ersay Üner’le Nişantaşı City’s’de görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Pekin, sorular üzerine 6 yılda 12 kilo verdiğini söyledi.

7 Pekin, “Sağlıklı bir diyet uyguladım, spor yaptım. 6 yılda 12 kilo verdim. Yani benimki bir anda olmadı" dedi.

8 IŞIN KARACA Son zamanlarda sesi kadar verdiği kilolarla da konuşulan Işın Karaca, Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil sezonunu açtı. Karaca, önceki gün Torba Nikki Beach'te objektiflere takıldı. İkinci eşi Sedat Doğan'dan olan kızı Sasha Mia ile denizde oyunlar oynayan 43 yaşındaki şarkıcı, vermiş olduğu kilolarıyla dikkat çekti.

9 İki yıl önce mide küçültme ameliyatı geçiren ve bu operasyonun ardından 45 kilo verdiğini açıklayan Karaca'nın kızı Mia ile suyun içindeki neşeli halleri objektiflere yansıdı.

10 İşler Güçler dizisindeki Salih Abi karakteriyle ünlenen oyuncu Burak Satıbol, görenleri hayrete düşürdü.

11 Satıbol, "Toplamda 40 kilo verdim. Sağlığıma kavuştum. Eski halimden eser kalmadı. Birçok hastalığım vardı ve hepsinden kurtuldum” dedi.

12 Kelly Brook İngiliz model, sunucu ve radyocu Kelly Brook, dün öğleden sonra Londra sokaklarında görüntülendi. Dört yıldır birlikte olduğu sevgilisi Jeremy Parisi ile birlikte görüntülenen Brook'un kilo aldığı gözlerden kaçmadı. Brook, kilolarını gizlemek için gömlek tarzı salaş bir elbise giymişti.

Öte yandan Brook, kilo alma nedenini de açıkladı.



Son dönemde bir kez daha 40 bedenden 44 bedene çıkan yani iki beden birden büyüyen Brook, bunun nedeninin sık sık tükettiği patates cipsi ve yediği tatlılar olduğunu söyledi. Dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak nitelendirilen Brook "Kilo aldığımın farkındayım, bunu inkar etmem" dedi. Güzel yıldız kısa bir süre önce sağlıklı beslenmeye başladığını ve porsiyonlarını küçülterek yediklerini denetim altına aldığını da sözlerine ekledi.





13 ADELE Eşi Simon Konecki'den boşanan ve bir süre müziğe ara veren Adele, kilo vermiş haliyle döndü.

14 Yıllar içinde kilolarından kurtulduğu gözlenen 31 yaşındaki İngiliz şarkıcı, son dönemde pilates yaparak yaklaşık 6,5 kilo daha verdi. Yıllar içinde Adele'in görünümü böyle değişti:

15 2008

16 2009

17 2010

18 2011

19 2012

20 2013

21 2014

22 2015

23 2016

24 2017

25 2018 İşte kilo vererek büyük değişim geçiren diğer ünlüler...

26 PELİN ÖZTEKİN Verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu Pelin Öztekin, deniz sezonunu açtı. Cunda'da tatil yapan Öztekin, 93 kilo vermesinina ardından bikinili pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

Geçirdiği büyük değişim ile sevenlerini şaşırtmaya devam eden Öztekin, paylaşımına "Yeni haftanız böyle saf, gerçek sevgiyle dolsun..." notunu düştü.

27 Mide küçültme ameliyatıyla kilolarından kurtulan Öztekin daha önce de Kaş tatilinden bir kareyi paylaşmıştı.

28 Öztekin, 158 kiloya kadar çıkınca Nisan 2015'te mide küçültme ameliyatı olmuştu. BKM Mutfak'taki skeçlerde kilosuyla örtüşen rolleriyle adını geniş kitlelere duyuran Öztekin, mide ameliyatı sonrası ilk 6 ayda 158 kilodan 100 kiloya düşmüştü. Öztekin son olarak 21 ayda 90 kilo verip 65'e düştü.

29 ŞÜKRAN OVALI Futbolcu Caner Erkin ile bebeklerini kucaklarına alan oyuncu Şükran Ovalı doğum sonrası kilolarından kurtuldu.

30 Ovalı, eşiyle böyle poz verdi.

31 Ovalı, “Doğum kilolarımdan kurtuldum. Yaklaşık 30 kilo almıştım, hepsi gitti” diye konuştu.

32 ŞAHAN GÖKBAKAR Son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu Şahan Gökbakar, geçen kasım ayından itibaren ketojenik diyet uyguladığını söyleyerek nasıl zayıfladığını sosyal medyadan açıkladı.

33 5 ayda 28 kilo verdiğini söyleyen Gökbakar, şu ifadeleri kullandı: “Son dönemlerde en çok duyduğum şey; ‘zayıflamışsınız’ ve beraberinde gelen birçok soru... Kısa bir bilgilendirme yapayım. Herhangi bir operasyon geçirmedim mide ile ilgili. Tamamen yeme-içme değişikliği yaptım. Geçen kasım ayı itibariyle ketojenik beslenme uyguladım. Nedir ketojenik beslenme internetten araştırırsınız. Toplamda 27-28 kilo verdim 5-6 gibi bir sürede. Fazla kasmadan devam edip biraz daha vereceğim. Azim, kararlılık ve irade dilerim tüm kilo vermek isteyenlere...”

34 ZERRİN ÖZER Şarkıcı Zerrin Özer'in artık bu halinden eser yok. Üsküdar’da halk konseri veren Özer'in diyet ve sporla 26 kilo vermesiyle değişen görüntüsü dikkat çekti.

35 Özer, kendi sağlığı için fazla kilolarından kurtulmak zorunda olduğunu söyledi.

36 Özer, "İyi hissediyorum. Sağlığım için vermem gerekiyordu. Her zaman söylediğim bir şey var. Hep sevenler beni bir yere getirdi. Rabbim hiçbirini başımdan eksik etmesin. Sanatçı oluyorsunuz ve sanatçılığınızla çalışırken, şarkılar üretirken sizinle birlikte yol alıyorlar. Ben onların ölsem de hakkını ödeyemem. Onlar ne isterse o olur" ifadesini kullandı.

37 METİN AROLAT Yaklaşık 4,5 - 5 ay gibi kısa bir sürede 21 kilo vererek istediği görünüme kavuşan Metin Arolat, paylaştığı fotoğrafla mutluluğunu dile getirdi.

38 Arolat, şu ifadeyi kullandı: "Yağ mağ aldırmadan, mide ameliyatı mameliyatı olmadan sadece güvendiğin, bilen birinin tavsiyelerine uyarak 4,5- 5 ay arası 21 inci kiloyu verme mutluluğu diye çoktan unuttuğum bir şey varmış. Sanırım içimden irice bir dana koşarak çıktı ve ardına bakmadan kaçtı. Didem’im sana hayatımın teşekkürünü borçluyum. İçimdeki o giderek kök salan miskinleşen, tembelleşen, kendini sevmemeye başlayıp mutlu numarası yapan adam da o dananın sırtına bindi ve onunla birlikte gitti resmen. Benden uzak, birlikte mutlu olsunlar inşallah. Özendiğim o pozu sonunda ben de verdim. Azmime alkış çığlık kıyamet isterim yeminle, bel oyuntum varmış benim."

39 AŞKIN NUR YENGİ Aşkın Nur Yengi, Beyoğlu Sanat Performans'ta sahneye çıktı. Bir ayda 10 kilo verdiğini söyleyen şarkıcı 78 kilodan 68 kiloya düştü.

40 Aşkın Nur Yengi, "Diyetisyen ne derse yaptım. Daha kilo vereceğim" dedi.

41 DENİZ SEKİ Şarkıcı Deniz Seki, mide küçültme ameliyatı olduktan sonra 33 kilo verdi.



Deniz Seki, 90 kiloya çıkınca 16 Şubat 2018’de mide küçültme ameliyatı olmuştu. 9 ayda 33 kilo veren şarkıcı, 57 kiloya düştü.

42 Yeni haliyle objektif karşısına geçen popçu, “2-3 kilo daha verdikten sonra duracağım. Sağlıklı besleniyor, spor yapıyorum" dedi.

43 FERHAT YILMAZ Üç ayda 50 kilo veren Ferhat Yılmaz'ı görenler, gözlerine inanamıyor. Ağustos ayında metabolik mini by-pass ameliyatı geçiren oyuncu, zayıflama ameliyatı olmadığının altını çizerek, bu müdahale sonrası tüm yeme düzenini değiştirdiğini söyledi.

44 Düzenli şekilde yüzmeye ve fitness yapmaya başlayan Yılmaz, diyet ve sporla 3 ayda 50 kilo verdi. 133 kilodan 83 kiloya düşen ve en büyük motivasyon kaynağının oğlu Poyraz olduğunu belirten Ferhat Yılmaz, kilo verdikten sonra kendini yeniden keşfettiğini vurguladı.





45 Ünlü oyuncu, "Hedefim on kilo daha vermek. Çünkü mesleğim için de çok önemli bir konu bu. Kilolarımdan kurtulmak oyunculuk yelpazemi genişletti ve artık çok farklı karakterler canlandırabilirim” ifadelerini kullandı.

46 EKİN KOÇ Efsane yarış atı Bold Pilot ve jokey Halis Karataş'ın hikayesinin anlatıldığı Şampiyon filmi için Ekin Koç 10 kilo verdi.



Senaryosu 3 yıllık bir çalışma sonucunda ortaya çıkan film için başrol oyuncusu Koç, 3 ay boyunca hızlandırılmış jokey eğitimi aldı.

47 AHMET MÜMTAZ TAYLAN Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, 15 kilo verdi.

48 8-18 denilen diyeti uyguladığını söyleyen Taylan, "Tüp mide ameliyatı falan yaptırmadım. Boğazını tutunca zayıflıyorsun. Tartıya pek çıkmıyorum ama şimdiye kadar 15 kilo verdim. Diyet falan da yapamadım. Sabah 8 kahvaltı, akşam 18.00 yemek, sonra boğazını tutuyorsun. 18'den sonra bir şey yemeyince zayıflıyor insan" dedi.

49 BEYAZIT ÖZTÜRK TV8’deki ‘O Ses Türkiye’de jüri üyeliği yapacak olan Beyazıt Öztürk, "Yediklerime dikkat ettim, spor yaptım. 2.5 ayda 12 kilo verdim. Sezona hazırım, gayet formdayım" dedi.

50 CHARLIZE THERON Hollywood’un ünlü oyuncusu Charlize Theron, yeni filmi Tully için aldığı kilolardan kurtuldu.

51 43 yaşındaki Güney Afrikalı oyuncu, komedi-dram türündeki yeni filmi için yaklaşık 25 kilo almıştı.

52 Oyuncunun çekimlerin üzerinden geçen bir yılda eski kilosuna döndüğü görüldü.

53 Modellikten oyunculuğa geçen Theron, her zaman bakımlı ve fit görünümüyle tanınıyor. Ancak oyuncu, daha önce de rolü uğruna kilo almayı kabul etmişti.

54 Üç çocuk annesi bir kadını canlandırdığı Tully adlı fimle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Theron, kolayca kilo alıp veren bir isim olarak yalnız değil. Pek çok ünlü, gerek rolü uğruna gerekse de sağlıklı bir hayat seçimi için kilo kontrolünü sağlamayı başardı. Bazıları da yıllar geçtikçe fit görünümünden uzaklaştı. İşte ünlülerin kilo değişimleri ve son halleri...

55 Verdiği kilolardan sonra vücudu deforme olan Öztekin, estetik ameliyat da olmuştu.

56 CEM YILMAZ 90 kiloya ulaşan Cem Yılmaz sıkı bir diyet ve sporla üç ayda 12 kilo verdi.

57 44 yaşındaki Yılmaz, geçtiğimiz yıl yaz tatilinde çekilen fotoğrafında kilolu hali dikkat çekmişti.

58 YEŞİM CEREN BOZOĞLU Başrolleri Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy’un paylaştığı “Acı Tatlı Ekşi” filminin galası gerçekleşti. Galaya verdiği kilolarla gündeme gelen oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu da katıldı.

59 Mide küçültme ameliyatı sonrası 100 kilodan 60'a düşen Bozoğlu'nun son halini görenler tanıyamadı.

60 Bozoğlu 100 kiloya çıkınca Ağustos 2016'da mide küçültme ameliyatı olmuştu.

61 43 yaşındaki Bozoğlu bundan önce O Hayat Benim dizisinde hayat verdiği Nuran karakteri ile adını geniş kitlelere duyurmuştu.

62 BERKE ÜZREK Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in hayatını konu alan ’Aliya’ dizisinin oyuncularından Üzrek, rolü için 24 kilo aldı.

Çekimlerin tamamlanmasının ardından, doktor kontrolünde hızla kilo almaya başlayan 38 yaşındaki oyuncu, “Bu önemli projeye hazırlanırken beni motive eden, Bosna Hersek’te yaşananların üzerimde bıraktığı psikolojik etki oldu. Aliya İzzetbegoviç tarihe mal olmuş bir şahsiyettir. Gelecekte çok daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Umarım tüm Türkiye yanı başımızda yaşanan ve hatta yaşanmaya devam eden Bosna Hersek meselesinin iç yüzünü anlatmaya gayret ettiğimiz yapıma gereken ilgiyi gösterir” dedi.

63 PELİN KARAHAN İkinci kez anne olan oyuncu Pelin Karahan, kısa sürede kilolarından kurtuldu. Etiler’de eşi Bedri Güntay’la objektiflere takılan 33 yaşındaki oyuncu, doğumdan sonra 35 kilo verdiğini açıkladı.

64 EMEL MÜFTÜOĞLU Emel Müftüoğlu, Kasım 2016'da 80 kiloya çıkınca sağlık sorunları yaşamaya başlamıştı. Yakınlarının "Artık ameliyat olmalısın" şeklindeki ısrarları sonucu 1 yıl önce mide küçültme ameliyatı oldu.

65 30 kilo verip 50'ye kadar düştü. 1,56 metre boyundaki şarkıcı ideal kilosuna kavuştu. Emel Müftüoğlu "Çok iyiyim ve sağlıklıyım" dedi.

66 HANDE ERÇEL Yazın Çeşme tatilde fazla kilolarıyla eleştirilen Siyah İnci'nin Hazal'ı Hande Erçel, yaptığı diyetin formülünü açıkladı: Tatlı krizlerini ekşi elma ve tarçınla atlattım. Hamur işlerinden uzak durdum.

67 NURGÜL YEŞİLÇAY Yaz başında 4 bin TL ödeyerek gittiği detoks kampıyla ilgili konuşan oyuncu, “Oraya kilo vermek için gittim ama tam aksine kilo aldım. Yeni dizi için kilo vermeye çalışıyorum. Açım, açım ve açım. Yeni bir diyete başladım. Hamur işi yok, şeker yok, birçok şey yasak. Hedefim 8 kilo daha vermek. Şimdilik 2 kilo gitti” dedi.

68 İREM DERİCİ 30 yaşındaki şarkıcı 6 ay gibi kısa bir sürede 17 kilo verdi. Ancak Derici'nin zayıflama sürecini sağlıksız geçirdiği ve bu yüzden rahatsızlandığı öne sürüldü.

69 SİBEL CAN Yıllardır yaptığı değişik diyetler ile gündeme gelen, 3 kez zayıflama kampına giden Sibel Can, yeni dizisi için yedi haftada yaklaşık 10 kilo verdi.

70 Sibel Can'ın yedi haftada yaklaşık 10 kilo verip 62'ye düştüğü ortaya çıktı. 47 yaşındaki Can d,zi çektiği dönemde sete de diyet yemekleri götürüyordu.

71 NAZAN ÖNCEL Nazan Öncel, altı ayda 13 kilo verdi, iki beden küçüldü. Öncel, vegan diyetiyle zayıfladığını açıkladı. Vegan diyeti ya da veganizm, hayvan kökenli gıdaları ve hayvansal ürünlerin yenilmesini reddeden bir beslenme türü olarak biliniyor.

72 İSKENDER PAYDAŞ Ünlü müzisyen İskender Paydaş da kilolarından kurtuldu.

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Son dönemde aldığı kilolardan rahatsızlık duyan Paydaş, Ulus'taki özel bir hastanede tüp mide ameliyatı oldu. 3 ayda yaklaşık 30 kilo veren Paydaş'ın 125 kilodan 95 kiloya düştüğü konuşuluyor.

74 UĞUR YÜCEL Son yıllarda aldığı fazla kilolarla dikkat çeken usta oyuncu Uğur Yücel, yeni dizisindeki rolü gereği fazla kilolarından kurtuldu. Yücel'in, 11 ay boyunca sıkı bir diyet uygulayarak 30 kilo verdiği öğrenildi.

75 NASIL ZAYIFLADI?



Usta oyuncu, zayıflamak için ekmeği hayatından çıkardı, protein ve sebze ağırlıklı beslendi, sabah-akşam aksatmadan yürüyüş yaptı ve alkolü minimuma indirdi.

76 URAZ KAYGILAROĞLU Pis Yedili dizisinde Canburger karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Uraz Kaygılaroğlu 3 Adam programında nasıl 64 kilo verdiğini anlattı.

Son olarak Dönerse Senindir filminde rol alan ve 2008 yılından bu yana 64 kilo veren 29 yaşındaki oyuncu o süreç hakkında şöyle konuştu: "Tıbbi bir operasyon falan geçirmedim. Diyetle kilo verdim. Bir gün kuzenim Meriç ile giyinirken ki kendisi çok zayıftır. Çorabımı çekmek için eğildim. O sırada kuzenim 'Eğil de bir göbeğine bak' dedi. Normalde ayı vb. hayvan benzetmelerine çok maruz kalsam da o laf benim çok ağrıma gitti. Sonra yememeye başladım ve 15-20 kilo verdim."

77 Kaygılaroğlu şöyle devam etti: "Sonra baktım yine kiloluyum. Yine yemeye başladım. Ama annem artık sağlığımdan dolayı çok endişeleniyordu ve bana 'Sen uyurken yatağından garip sesler geliyor. Zayıfla artık, öleceksin' diyordu. Onun ısrarları üzerine bir diyetisyene gittim. Eve geldiğimde annem listeyi gördü ve 'Bu listeyi sana diyetisyen vermiş olamaz burda çok yemek var' diyerek bana inanmadı. Böylece benim diyet sürecim başladı ve 2 sene sürdü. 140 kilodan 76 kiloya indim."

78 EMRE AYDIN Kilo vermek için, haftanın altı günü spor salonunda çalışan Aydın, eşi Eda Köksal'ın da kendisine destek olduğunu dile getirdi. Düzenli beslenme ve sporla 3.5 ayda 14 kilo verdiğini açıklayan Aydın, mide küçültme ameliyatını düşünmediğini söyledi. 85 kilodan 71 kiloya düştüğünü dile getiren Aydın, bu yıl bir dram filmi çekeceğini açıkladı.

79 OKAN KARACAN Mide küçültme ameliyatı olduktan sonra 70 kilo veren oyuncu Okan Karacan, oyunculuğu bırakıp ticarete atıldı. Etiler'de eşi Zeynep ve küçük oğlu Alican'la görüntülenen Okan Karacan, "Vücudumun yarısı gitti neredeyse, 140 kilodan 70'e düştüm. Çok şükür sağlığım yerinde bir sıkıntım yok" dedi. Prodüksiyon şirketi ve köfteci dükkanı açarak ticarete atıldığını söyleyen Karacan, zayıfladıktan sonra ilginç roller geldiğini ancak şimdilik oyunculuğu düşünmediğini açıkladı.

80 ZERRİN ÖZER Zerrin Özer, 15 kilo verdi.

81 “Hedefim bir 15 kilo daha vermek” diyen Zerrin Özer, yakında yeni imajıyla sevenlerinin karşısına çıkacağını açıkladı.

82 SİBEL CAN 2000’den bu yana yaptığı değişik diyetler ile gündeme gelen ve 3 kez zayıflama kampına giden Sibel Can sonunda hedefine ulaştı. Son olarak O Ses Türkiye yarışmasında jüri koltuğunda oturan 46 yaşındaki şarkıcı; 2.5 ayda 10 kilo verip 55 kilo oldu.

83 ‘36 bedene kavuştum’ diyen Sibel Can, Fransa-Cannes’da çektirdiği fotoğrafla takipçilerini şaşırttı. Ünlü şarkıcı “Fotoşop var mı?” diye soranlara “Yok gerçek” dedi. Sık sık kilo alıp veren Sibel Can, yaptığı diyetlerle fenomen haline gelmişti.

84 YOĞUN TEMPODA SPOR Hayat verecekleri karakterler için yoğun tempoda sporla kilo veriyorlar. Canlandıracakları role göre değişen ünlüler, geçmişten bugüne hangi dizi ya da film için kaç kilo verdiler? İşte Hande Erçel'den Çağatay Ulusoy'a, Kıvanç Tatlıtuğ'dan Burak Özçivit'e ünlü oyuncuların verdiği kilolar...

85 KIVANÇ TATLITUĞ Rol alacağı film ve diziler için devamlı imaj değiştiren 32 yaşındaki oyuncu, "Kuzey Güney" dizisinde canlandıracağı karakter için 13 kilo vermişti. "Kelebeğin Rüyası" filmindeki karakteri için ise 7 kilo daha veren Kıvanç Tatlıtuğ, yoğun tempoda spor yaparak bu sonuca ulaştığını açıklamıştı.

86 HANDE ERÇEL "Güneşin Kızları" dizisiyle tanınan 22 yaşındaki oyuncuya, "Aşk Laftan Anlamaz" dizisinin deneme çekimlerine gittiğinde kilo vermesi gerektiği söylendi. Bir hafta sonrasında verdiği 5 kilo ile rolü kimseye kaptırmadığı biliniyor. Güzel oyuncu, kısa sürede kilo verebilmek için bir hafta boyunca sadece çorba ve su ile beslendiğini belirtiyor.

87 ÇAĞATAY ULUSOY Serenay Sarıkaya ile başrollerini paylaştıkları "Medcezir" dizisinden sonra Çağatay Ulusoy, "Delibal" filmi için toplam 7,5 kilo verip saçlarını uzatmıştı. 25 yaşındaki oyuncunun mısır püskülü, kiraz sapı ve avokado yaprağından oluşan çay kürü desteğiyle zayıfladığı söyleniyor.

88 FAHRİYE EVCEN Film, dizi ve reklam gibi bir çok projede yer alan 30 yaşındaki oyuncu, 5 kilo vermesinin ardından 'Acaba yeni bir proje mi var?' soruları için herhangi bir proje için olmadığını açıklamıştı.

89 BURAK ÖZÇİVİT Star TV'de yayınlanan "Kara Sevda" dizisinin Kemal'ini canlandıran 31 yaşındaki oyuncu, "Muhteşem Yüzyıl"ın Bali Bey'i ve "Malkoçoğlu" filminin başrolü için kısa sürede 9 kilo vermişti.

90 BİRCE AKALAY 32 yaşındaki ünlü oyuncu, "Küçük Ağa" dizisinin final yapmasıyla birlikte yeni projeler için çalışmalara başlamıştı. "Evli ve Öfkeli" dizisinde bir polisi canlandıran Birce Akalay, rolü için diyetisyen eşliğinde 8 kilo verdiğini açıklamıştı.

91 SARP LEVENDOĞLU "Deliormanlı" filminde Avrupa şampiyonu unvanlı bir boksörü canlandıran oyuncu, "Hocamla günde iki antrenman yapıyoruz. Profesyonel bir boksör nasıl çalışıyorsa, biz de öyle çalışıyoruz. Bu süreçte 15 kilo verdim" ifadelerini kullanmıştı. 34 yaşındaki oyuncu en son "Küçük Ağa" dizisiyle ekranlara gelmişti.

92 GUPSE ÖZAY "Yalan Dünya" dizisinde canlandırdığı Nurhayat karakteri ile tanınan ünlü oyuncu, "Deliha" filmi için 15 kilo alırken, başka bir projesi için 21 kilo vermişti. 32 yaşındaki oyuncu, "Deliha'da tombikleşmiştim. Yeni filmdeki karakter biraz zayıftı. Toplamda 21 kilo verdim. Ben rolüme öyle motive olurum. Öyle giriyorum karaktere" ifadelerini kullanmıştı.

93 HALİT ERGENÇ "Muhteşem Yüzyıl" dan sonra ekranlara bir süre ara veren Halit Ergenç, yeni dizisi "Vatan Haini" ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 46 yaşındaki oyuncu, yeni rolü için 5 kilo verdiğini söyledi.

94 NURGÜL YEŞİLÇAY "Gece" filmindeki rolü için kilo alan Nurgül Yeşilçay, "Paramparça" dizisindeki Gülseren karakteri için ise 9 kilo vermişti. 40 yaşındaki oyuncu aynı dizide rol aldığı Erkan Petekkaya ile anlaşamadığı iddiaları nedeniyle kısa süre önce diziden erken ayrılan oyunculardan oldu.

95 ERKEN PETEKKAYA Star TV'de yayınlanan "Paramparça" dizisinin Cihan'ı, hayat verdiği karakter için 9 kilo verdiğini ifade etti. 45 yaşındaki ünlü oyuncu, zayıflığın karaktere yakışacağını düşündüğü için kilo verdiğini söylemişti.

96 HAZAL KAYA Başrollerini Aras Bulut İynemli ile paylaşan 25 yaşındaki oyuncu, en son "Maral" dizisiyle ekrana gelmişti. 16 yaşından beri sektörde olduğunu belirten Hazal Kaya, 2.5 ayda 11 kilo verdiğini açıklamıştı.

97 ARAS BULUT İYNEMLİ En son "Maral" dizisiyle ekranlara gelen Aras Bulut, "Tamam Mıyız" filmindeki rolü için 9 kilo vermişti. 25 yaşındaki oyuncu, "Üç gün fitness ve crossfitt, iki gün kickboks yaptım. Bol protein yedim. Şeker ve unlu mamulleri kestim" ifadelerini kullanmıştı.

98 HÜLYA AVŞAR En son "Kösem Sultan" dizisi ile ekranlara gelen Hülya Avşar, Eylül'de gerçekleştirmek istediği projesi için 8 kilo verdiğini söyledi. Ünlü sanatçının tenis oynayarak form tuttuğu biliniyor.

99 MERT FIRAT 35 yaşındaki ünlü oyuncu, senaryosunu ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı "Kelebeğin Rüyası" filmi için 10 kilo vermişti.

100 GÖKÇE BAHADIR Son olarak “Hatırla Gönül” dizisi ile ekranlarda yer alan 34 yaşındaki oyuncunun, verdiği kilolar rakam olarak bilinmese de fark edilir duruma gelmişti.

101 METİN AKDÜLGER Star TV'de ekranlara gelen "Medcezir" dizisinde Orkun karakteriyle tanınan 28 yaşındaki oyuncu, "Bensiz" filmindeki rolü için 45 günde 17 kilo vererek, felç geçiren bir futbolcuyu canlandırmıştı.

102 YEŞİM CEREN BOZOĞLU “O Hayat Benim” dizisinin Nuran'ı rolü için 30 kilo almıştı. Diziden olaylı bir şekilde ayrılan oyuncu canlandırdığı karakter için aldığı 30 kiloyu verebilmek adına Kuşadası'nda bir zayıflama merkezine gitmişti. 42 yaşındaki sanatçı, 21 günde 7 kilo vererek, diğer kilolarını da vermek istediğini belirtti.