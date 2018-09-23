Selda Bağcan: Bana ‘Aleyna Tilki’nin yaşlısı’ dediler

“20 yaşımdan beri hiç yalnız kalmadım. Hayatımda hep birileri oldu” diyen Bağcan, “Ben hiç yalnız kalmadım. Hatta hep merak etmişimdir, ‘Yalnızlık nasıl bir his?’ diye. Hiç yaşamadım çünkü. Şimdi de hayatımda biri var ama paylaşmam. O benim özelim” dedi.