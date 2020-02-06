Selena Gomez de kendi markasını yarattı

Başta Kylie Jenner olmak üzere dünyaca ünlü yıldızların ticarete atılarak servetlerine servet katmasının ardından Selena Gomez de makyaj markasının heyecanını yaşıyor. Gomez, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hepimizin kendimizi diğerleriyle kıyaslamayı bırakıp sadece kendi benzersizliğimizi kucaklamaya başlamasını istiyorum" dedi.

Selena Gomez, kısa süre önce çıkardığı albümü Rare'den sonra kendi kozmetik markasının piyasaya sürüldüğünü duyurdu.

Gomez, makyaj markasının Kuzey Amerika genelinde bu yaz satışa çıkmasının planlandığını açıkladı.

Gomez, iki yıldır koleksiyon üzerinde çalıştığını ve tanıtım videosunda “Nadir olmanın" kendisi için ne anlama geldiğini özetlediğini belirtti.

27 yaşındaki şarkıcı, “Nadir olmak, kendinle barışık olmakla ilgilidir. Mükemmel olmaya çalışmayı bıraktım. Sadece kendim olmak istiyorum. Güzellik markasından daha fazlası olabileceğini düşünüyorum. Hepimizin kendimizi diğerleriyle kıyaslamayı bırakıp sadece kendi benzersizliğimizi kucaklamaya başlamasını istiyorum."