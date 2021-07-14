Selfie çekmek için kayalıklara çıkan fenomen uçurumdan düşerek öldü (Sofia Cheung fotoğrafları)
Instagram'da özellikle kayalık yerlerde tehlikeli pozlar vererek çektiği fotoğrafları paylaşarak kısa süre içinde tanınan Sofia Cheung, selfie çekerken kaza geçirdi. Dört metre yükseklikten düşen sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti.
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14.07.2021 - 10:12
Üç arkadaşı ile beraber Ha Pak Lai parkına giden Sofia Cheung, herzamanki Instagram hesabı için fotoğraf çektirmek istedi.
Parkta bir şelalenin üst kısmına çıkan 32 yaşındaki fenomen biranda dengesini kaybetti ve gölete düştü.
Ağır yaralanan Sofia, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İşte Sofia'nın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğralar...
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