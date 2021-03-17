Seni Çok Bekledim 8. yeni bölüm fotoğrafları

Selo, hapishanede bir yol ayrımındadır. Dışarıda tüm hızıyla akan hayatın getirdiklerini düşünürken aldığı bir haber ile şok olur. Kadir, öğrendiklerinin ağırlığını içinde taşıyıp Ayliz’in mutluluğuna gölge düşürmemek için çırpınmaktadır. Ayliz’e hazırladığı sürpriz dolu bir gecenin sabahında hayatlarına büyük bir bomba düşer.