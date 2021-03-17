Seni Çok Bekledim 8. yeni bölüm fotoğrafları

Star'ın sevilen dizisi Seni Çok Bekledim'in 8. yeni bölüm fotoğrafları yayınlandı. Yeni bölümde Ayliz’in annesinden öğrendiği sır, Kadir’in aklını karıştırıyor. İşte Seni Çok Bekledim yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...

ntv.com.tr 17.03.2021 - 11:29

Seni Çok Bekledim 8. yeni bölüm fotoğrafları - 1

Başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu paylaştığı Seni Çok Bekledim 8. bölümüyle 19 Mart Cuma saat 20.00’de Star’da…

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Skala Yapım ve DNZ Film imzalı Seni Çok Bekledim'in yeni bölüm fotoğrafları yayınlandı.
Seni Çok Bekledim 8. yeni bölüm fotoğrafları - 3

YENİ BÖLÜM KONUSU

Nikah saati yaklaştıkça Ayliz, endişelenmeye başlamıştır. Kadir, yetişebilecek mi? Ayliz’in annesinden öğrendiği sır, Kadir’in aklını karıştırmıştır. Öte yandan üvey babası Cemal, Kadir’in hayatına eskisinden çok daha fazla dahil olacaktır artık. Cemal, kirli sırlarının ortaya çıkmaması için uğraşırken İsmet’in etrafındaki çember giderek daralmaktadır. İsmet, karısı ile kızının dahil olduğu gerçekleri öğrenince büyük bir panik yaşar.

Seni Çok Bekledim 8. yeni bölüm fotoğrafları - 4

Selo, hapishanede bir yol ayrımındadır. Dışarıda tüm hızıyla akan hayatın getirdiklerini düşünürken aldığı bir haber ile şok olur. Kadir, öğrendiklerinin ağırlığını içinde taşıyıp Ayliz’in mutluluğuna gölge düşürmemek için çırpınmaktadır. Ayliz’e hazırladığı sürpriz dolu bir gecenin sabahında hayatlarına büyük bir bomba düşer.

Seni Çok Bekledim 8. yeni bölüm fotoğrafları - 5
Seni Çok Bekledim depremde dağılmış bir aile, kendini kaybetmiş, hayata tutunmakta zorlanan bir adam ve aşka kapılarını kapatmış yaralı bir kadının birbirlerinin hayatlarını değiştirmesinin hikayesi...
Seni Çok Bekledim 8. yeni bölüm fotoğrafları - 6

Yönetmenliğini Yasemin Türkmenli’nin yaptığı dizinin senaryosunu Hakan Haksun, Pervin Bozan, Elif Başaran ve Eylül İdiman yazıyor. Dizinin dev oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yanı sıra; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Makar ve Hande Oktan rol alıyor.

Seni Çok Bekledim 8. yeni bölüm fotoğrafları - 7
Seni Çok Bekledim Kadir (Özcan Deniz) ve Ayliz’in (İrem Helvacıoğlu) tutku dolu aşkını ekrana getiriyor.
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Seni Çok Bekledim 8. yeni bölüm fotoğrafları - 9
Seni Çok Bekledim 8. yeni bölüm fotoğrafları - 10

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