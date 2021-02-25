Seni Çok Bekledim'de Nil Burak sürprizi

Skala Yapım ve DNZ Film imzalı, başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu paylaştığı Seni Çok Bekledim’in 5. Bölümüne, sürpriz bir isim konuk oluyor. Eskimeyen şarkıları ve güçlü sesiyle milyonların gönlüne that kuran ünlü sanatçı Nil Burak, herkesi ekran başına kilitleyecek.