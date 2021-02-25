Seni Çok Bekledim'de Nil Burak sürprizi

Star’ın sevilen dizisi Seni Çok Bekledim’in Cuma günü yayınlanacak olan yeni bölümünde, çok özel bir isim konuk olacak. Unutulmaz şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran ünlü sanatçı Nil Burak, çok özel bir sahne ile ekrana gelerek seyirciye nostalji yaşatacak.

25.02.2021 - 14:44

Seni Çok Bekledim'de Nil Burak sürprizi - 1
Skala Yapım ve DNZ Film imzalı, başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu paylaştığı Seni Çok Bekledim’in 5. Bölümüne, sürpriz bir isim konuk oluyor. Eskimeyen şarkıları ve güçlü sesiyle milyonların gönlüne that kuran ünlü sanatçı Nil Burak, herkesi ekran başına kilitleyecek.
Seni Çok Bekledim'de Nil Burak sürprizi - 2

SESİYLE BÜYÜLEYECEK

Şarkıları ile herkesi kendine hayran bırakan ünlü sanatçı, senaryo gereği seslendirdiği Sen de Başını Alıp Gitme isimli unutulmaz şarkısıyla nostalji yaşatacak. 

Seni Çok Bekledim'de Nil Burak sürprizi - 3

Yıllar sonra yeniden sette olmaktan dolayı duyduğu heyecanı anlatan Nil Burak; “Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu ile gerçekleşen sahnenin çekimlerinden çok keyif aldım. 13 yıldan sonra tekrar bir set ortamında olmaktan heyecan duydum” dedi.

Seni Çok Bekledim'de Nil Burak sürprizi - 4

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU


Yönetmenliğini Şahin Altuğ’un yaptığı dizinin senaryosunu Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu yazıyor. Dizinin dev oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yanı sıra; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar rol alıyor.

Seni Çok Bekledim'de Nil Burak sürprizi - 5
Seni Çok Bekledim her Cuma saat 20.00’de Star’da…
Seni Çok Bekledim'de Nil Burak sürprizi - 6
Seni Çok Bekledim'de Nil Burak sürprizi - 7
Seni Çok Bekledim'de Nil Burak sürprizi - 8
Seni Çok Bekledim'de Nil Burak sürprizi - 9

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