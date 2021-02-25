Seni Çok Bekledim'de Nil Burak sürprizi

25.02.2021 - 14:44
SESİYLE BÜYÜLEYECEK
Şarkıları ile herkesi kendine hayran bırakan ünlü sanatçı, senaryo gereği seslendirdiği Sen de Başını Alıp Gitme isimli unutulmaz şarkısıyla nostalji yaşatacak.
Yıllar sonra yeniden sette olmaktan dolayı duyduğu heyecanı anlatan Nil Burak; “Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu ile gerçekleşen sahnenin çekimlerinden çok keyif aldım. 13 yıldan sonra tekrar bir set ortamında olmaktan heyecan duydum” dedi.
GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU
Yönetmenliğini Şahin Altuğ’un yaptığı dizinin senaryosunu Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu yazıyor. Dizinin dev oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yanı sıra; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar rol alıyor.