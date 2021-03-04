Seni Çok Bekledim'e yeni oyuncu: Hande Oktan (Savcı Pınar)

‘Savcı Pınar’; son derece güçlü karakterde, zeki, ciddi ve sert üslubuyla güzel bir kadın. Zahide’nin şüpheli ölümüyle ilgili gelişen süreçte Cemal’in bir şeyler gizlediğini anlayarak , Kadir’le de iş birliği halinde olacak. Cinayetin üzerine giderek sır perdesini aralamaya çalışacak.