Serena Williams 10 milyonluk Instagram’ını kızıyla kutladı
ntv.com.tr
Dünyaca ünlü ABD'li tenisçi Serena Williams, Instagram’da 10 milyon takipçiye ulaşmasını kızının fotoğrafını paylaşarak kutladı.
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Yıldız tenisçi Serena Williams Instagram’da takipçi sayısının 10 milyona ulaşmasını kızının fotoğrafını paylaşarak kutladı.
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37 yaşındaki ABD’li tenisçi, bir yaşındaki kızı Alexia Olympia’nın bu fotoğrafını, “10 milyon takipçim için, teşekkürler” notuyla paylaştı.
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Williams, Reddit’in kurucusu Alexis Ohanian’la olan evliliğinden olan kızını bir yıl önce dünyaya getirdi.
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Doğumundan bu yana kızının fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Williams, geçen ay da bu paylaşımı yaparak, “Seni daima koruyacağım. Senin için daima ayağa kalkacağım. Sana rehberlik edeceğim. Her zaman seninle olacağım. Her zaman annen olacağım” notunu yazmıştı.
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Williams, son olarak, çıktığı ABD Açık Tenis Turnuvası finalinde Naomi Osaka’ya yenildiği maçta hakemle tartışmasıyla gündeme gelmişti.