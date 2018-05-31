Serena Williams: Bedenim benim silahım
ntv.com.tr
Kendisinden daha “ince, uzun ve güzel” olarak tanımladığı kardeşi Venus Williams’la yıllarca hep yarış halinde olduğunu söyleyen Serena Williams artım bedeniyle barıştığını açıkladı.
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23 kez Grand Slam şampiyonu olan dünyaca ünlü tenisçi Serena Williams, kendisi gibi tenisçi olan “ince, uzun ve güzel” kız kardeşi Venus Williams’la birlikte yetişme döneminde nasıl mücadele verdiğini anlattı.
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36 yaşındaki ABD’li tenisçi artık bedenini olduğu gibi kabullendiğini ve onun silahı olduğunu söyledi.
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3Harper's Bazaar dergisinin Temmuz 2018 sayısı için röportaj veren Williams, “Benim için zordu. Venus’ten farklıydım. O ince, uzun ve güzeldi. Bense güçlü ve kaslıydım” dedi.
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2004 yılında kilo vermek istediğini ve 36 bedene kadar düştüğünü söyleyen Williams, “Aman Tanrım, bir daha asla 36 beden olmayacağım. Bunu neden isteyeyim ve yapayım ki?” dedi.
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36 yaşındaki tenisçi ayrıca, “Bu, benim. Bedenim benim silahım ve makinem” ifadesini kullandı.
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Reddit’in kurucusu Alexis Olympia ile evli olan ve geçen yıl Olimpia adını verdiği kızını dünyaya getiren Williams, “Olimpia’ya bir zamanlar bedenimle mücadele ettiğimi ama artık olduğum ve göründüğüm halimle mutlu olduğumu gösterebilirim” dedi.
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Serena Williams, 37 yaşındaki kardeşi Venus Williams ile Grand Slam yarışlarında defalarca karşı karşıya geldi. İki ay önce California’da yapılan Indian Wells Masters tenis turnuvasında kardeşine yenilmişti.
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“Venus’ü hep yenmek istedim sadece benimle oynarken hariç. Benimle oynarken onun beni yenmesini istiyorum. Eğer ben yenersem berbat hissediyorum” dedi.
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“Kendimle inanılmaz bir kavgam var. 10 yıl boyunca hep kendime bizim yine kardeş olacağımızı, turnuvada onu yendiğimde üzülmeyeceğini anlattım” ifadesini kullandı.