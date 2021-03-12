Serena Williams evini 7,2 milyon dolara satışa çıkardı

Serena Williams, teknoloji girişimcisi eşi Alexis Ohanian ve 3 yaşındaki kızı Olympia ile birlikte yaşadığı lüks evi 7,2 milyon dolara satıyor.

12.03.2021 - 12:12

Serena Williams evini 7,2 milyon dolara satışa çıkardı - 1

Dünyaca ünlü tenis yıldızı Serena Williams, Beverly Hills’teki evini satışa çıkardı.

Serena Williams evini 7,2 milyon dolara satışa çıkardı - 2

39 yaşındaki şampiyon tenisçi, Reddit’in kurucusu olan eşi Alexis Ohanian ve 3 yaşındaki kızları Olympia ile birlikte oturdukları evi 7,2 milyon dolara satıyor.

Serena Williams evini 7,2 milyon dolara satışa çıkardı - 3

550 metrekarelik evin beş yatak odası, beş büyük, iki de küçük banyosu bulunuyor.

Serena Williams evini 7,2 milyon dolara satışa çıkardı - 4

Evin dizaynı yüksek teknoloji özellikleri barındırıyor. Havuzu, spor odası, barı, evin özelliklerinden sadece bazıları.

Serena Williams evini 7,2 milyon dolara satışa çıkardı - 5

Altın madalyalı Olimpiyat şampiyonunun seveti 2020 yılı itibarıyla 200 milyon dolar açıklandı. Teknoloji girişimcisi eşi Ohanian’ın ise 40 milyon dolarlık serveti bulunuyor.

 

Serena Williams evini 7,2 milyon dolara satışa çıkardı - 6

İşte Serena Williams’ın satışa çıkardığı evi...

Serena Williams evini 7,2 milyon dolara satışa çıkardı - 7
Serena Williams evini 7,2 milyon dolara satışa çıkardı - 8
Serena Williams evini 7,2 milyon dolara satışa çıkardı - 9
Serena Williams evini 7,2 milyon dolara satışa çıkardı - 10
Serena Williams evini 7,2 milyon dolara satışa çıkardı - 11
Serena Williams evini 7,2 milyon dolara satışa çıkardı - 12
Serena Williams evini 7,2 milyon dolara satışa çıkardı - 13
Serena Williams evini 7,2 milyon dolara satışa çıkardı - 14
Serena Williams evini 7,2 milyon dolara satışa çıkardı - 15

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