Serena Williams evini 7,2 milyon dolara satışa çıkardı

12.03.2021 - 12:12
Dünyaca ünlü tenis yıldızı Serena Williams, Beverly Hills’teki evini satışa çıkardı.
39 yaşındaki şampiyon tenisçi, Reddit’in kurucusu olan eşi Alexis Ohanian ve 3 yaşındaki kızları Olympia ile birlikte oturdukları evi 7,2 milyon dolara satıyor.
550 metrekarelik evin beş yatak odası, beş büyük, iki de küçük banyosu bulunuyor.
Evin dizaynı yüksek teknoloji özellikleri barındırıyor. Havuzu, spor odası, barı, evin özelliklerinden sadece bazıları.
Altın madalyalı Olimpiyat şampiyonunun seveti 2020 yılı itibarıyla 200 milyon dolar açıklandı. Teknoloji girişimcisi eşi Ohanian’ın ise 40 milyon dolarlık serveti bulunuyor.
İşte Serena Williams’ın satışa çıkardığı evi...