Serena Williams kod yazmayı öğrenecek
Tenisin yanı sıra yarattığı moda markasıyla da başarıyı elde eden dünyaca ünlü tenisçi Serena Williams, markasını geliştirmek için kod yazmayı öğrenmek istediğini söyledi.
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Şampiyon tenisçi Serena Williams, Amerikan Teen Vogue dergisine kapak oldu.
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37 yaşındaki ABD’li sporcu, verdiği röportajda, “Kod yazmayı ve yazılım geliştirmeyi öğrenmek istiyorum. Bunun özellikle internetten yürüttüğüm moda markam için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Başlamak için hiçbir zaman çok geç değildir” dedi.
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Reddit kurucusu olan eşi Alexis Ohanian ile birlikte geçen yaz kızı Olimpia’yı kucağına alan Williams, anneliği hakkında da konuştu.
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“En çok moda markam için çok çalışıyorum ama tam zamanlı bir anneyim” diyen Williams, “Hiçbir günün mükemmel olmayacağının farkına varmak gerekiyor. Bu benim için çok zor çünkü mükemmeli yakalamak için çabalıyorum ve her şeyi mükemmel yapmak zorundaymışım gibi geliyor, çünkü be gerçek bir mükemmeliyetçiyim” ifadesini kullandı.
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Şampiyon tenisçi, “Bir gününüz nasıl geçiyor?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Dürüst olmak gerekirse, bilmiyorum. Her gece uyumadan önce ‘Bugünü nasıl atlattım’ diye düşünüyorum. Eminim birçok insan da benim gibi... Nasıl yaptığımı anlayamıyorum.”