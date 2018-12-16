Serena Williams kod yazmayı öğrenecek

“En çok moda markam için çok çalışıyorum ama tam zamanlı bir anneyim” diyen Williams, “Hiçbir günün mükemmel olmayacağının farkına varmak gerekiyor. Bu benim için çok zor çünkü mükemmeli yakalamak için çabalıyorum ve her şeyi mükemmel yapmak zorundaymışım gibi geliyor, çünkü be gerçek bir mükemmeliyetçiyim” ifadesini kullandı.