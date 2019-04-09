Serena Williams, Meghan Markle’ın bebeğinin cinsiyetini açıkladı iddiası

“Arkadaşım hamile” diyen Williams, konuşmasına şöyle devam etti: “Arkadaşım bana, ‘Çocuğum bunu yapacak’ diyor, ben de ona ‘Hayır o (kız) yapmayacak’ diyorum. Bana ‘Senden tüyo almalıyım’ diyor, çünkü evet ben de bu yüksek beklentilere sahiptim.”