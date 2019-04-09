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Serena Williams, Meghan Markle’ın bebeğinin cinsiyetini açıkladı iddiası

ntv.com.tr

Şampiyon tenisçi Serena Williams’ın, hamile olan yakın arkadaşı Meghan Markle’ın doğumdan önce açıklanmayan bebeğinin cinsiyetini ağzından kaçırdığı iddia edildi.

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    Ünlü tenisçi Serena Williams ile İngiltere kraliyet ailesinin Sussex Düşesi olan Amerikalı eski oyuncu Meghan Markle’ın çok yakın arkadaş oldukları biliniyor.

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    Serena Williams, Meghan Markle ile Prens Harry’nin geçen yıl 19 Mayıs’ta gerçekleşen düğününe de katılmıştı.

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    Serena Williams’ın, yaptığı bir konuşmada, hamile olan Markle’ın bebeğinin cinsiyetini ağzından kaçırdığı iddia edildi.

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    Bir çocuk annesi olan Williams, ebeveynlere tavsiyelerde bulunduğu bir konuşmasında, “Hatalarınızı kabul edin ve mükemmel olmayı beklemeyin. Kendimize çok fazla baskı yapıyoruz” diyerek isim vermeden Markle’ın hamileliğinden bahsetti.

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    “Arkadaşım hamile” diyen Williams, konuşmasına şöyle devam etti: “Arkadaşım bana, ‘Çocuğum bunu yapacak’ diyor, ben de ona ‘Hayır o (kız) yapmayacak’ diyorum. Bana ‘Senden tüyo almalıyım’ diyor, çünkü evet ben de bu yüksek beklentilere sahiptim.”

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    Williams’ın bebekten bahsederken İngilizcede kadınlar için kullanılan “she” öznesini kullanması, bebeğin kız olacağı haberi olarak yorumlandı.

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    Kraliyet geleneklerine göre doğacak bebeklerin cinsiyeti açıklanmıyor. Hatta bebeğin anne babası bile doğuma kadar bebeğin cinsiyetini bilmiyor.

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    Ancak Meghan Markle'ın ABD'de yaptığı baby shower partisinden yansıyan bu fotoğraf da bebeğin kız olacağı haberi olarak İngiliz basınında yer almıştı.

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