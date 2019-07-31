Serena Williams'tan kadınlara 'Bedensiz' elbise
Body positivity, yani beden olumlama hareketi etkilerini gerek medyada gerek moda dünyasında göstermeye başladı. Son olarak modaya el atan efsanevi tenisçi Serena Williams, "Herkes ve her beden" için yeni bir elbise tasarımı sundu.
-
1Günümüzde kadın bedenini normlaştırılmış bedenlere hapsetmek tedavülden kalkıyor. Dünya çapında örgütlenen, harekete geçen kadınlar kendi özgürlüklerini ellerine almış durumda. Bu özgürlük hareketine katılan son isim;23 kez Grand Slam, 7 kez Wimbledon şampiyonu olmasına rağmen uzun süre bedenine güven duymadığını, zamanla bu durumla barıştığını itiraf eden Serena Williams oldu.
-
2
Ünlü tenisçi ‘Herkes ve her beden” için yeni bir elbise tasarladı.
-
3
Kendi ismini taşıyan Serena markasından çıkardığı bu ürünü sosyal medya hesabından tanıtan Williams, elbisenin her vücut tipine uyacak şekilde tasarlandığını anlattı.
-
4
Williams, aynı elbiseyi giyen ve kendini güvende hissettirdiğini açıklayan kadınlarla bir araya gelerek bir video çekti ve videoda elbiseyi tasarlama ilhamını anlattı.
-
5
Amacının her bedendeki kadının kendilerini iyi hissetmesi olduğunu açıklayan ünlü sporcu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoya “Sıcak bir yaz geçiriyoruz. Twist Front Dress’i herkes ve her beden için tasarladım” notunu düştü.
-
6
Serena Williams'ın tek bir model ve tek bir beden olarak tasarladığı ve her vücut tipinin giyebileceği elbisesi 120 dolara satılıyor.