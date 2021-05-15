Serenay Sarıkaya 'arkadaşım' dediği Haldun Demirhisar'la görüntülendi

"BAHSİ GEÇEN KİŞİ ARKADAŞIMDIR"

28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz ay iş insanı ile teknede görüntülendiğinde, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

"Bugün hakkımda çıkan ve çok çirkin bir üslup ile yazılan ilişki haberi asılsızdır. Haberde bahsi edilen kişi arkadaşımdır. Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgilisi olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan yorumları kınıyorum."