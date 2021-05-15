Serenay Sarıkaya 'arkadaşım' dediği Haldun Demirhisar'la görüntülendi

Oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz ay teknede görüntülendikten sonra "Arkadaşım" açıklaması ile aşk iddiasını yalanladığı Haldun Demirhisar'la yeniden objektiflere takıldı.

15.05.2021 - 09:56

Serenay Sarıkaya 'arkadaşım' dediği Haldun Demirhisar'la görüntülendi - 1

Komedyen Cem Yılmaz'dan ayrılan oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde adının aşk dedikodularına karıştığı Haldun Demirhisar'la görüntülendi.

Serenay Sarıkaya 'arkadaşım' dediği Haldun Demirhisar'la görüntülendi - 2
Milliyet'ten Ali Keser'in haberine göre, çift, iş insanının Göcek'te bulunan villasında arkadaşlarını ağırladı. Daha sonra dostlarını uğurlayan ikili, baş başa sohbet etti.
Serenay Sarıkaya 'arkadaşım' dediği Haldun Demirhisar'la görüntülendi - 3

Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar, sohbetin ardından evin etrafında yürüyüş yaptı.

Serenay Sarıkaya 'arkadaşım' dediği Haldun Demirhisar'la görüntülendi - 4

Sarıkaya'nın, gazeteciler ve halk tarafından görüntülenmemek için bir aydır Demirhisar'ın evinde kaldığı iddia edildi.

Serenay Sarıkaya 'arkadaşım' dediği Haldun Demirhisar'la görüntülendi - 5

Uzun süredir ekranlarda yer almaması rağmen sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya ile iş insanı Haldun Demirhisar'ın aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Serenay Sarıkaya 'arkadaşım' dediği Haldun Demirhisar'la görüntülendi - 6

"BAHSİ GEÇEN KİŞİ ARKADAŞIMDIR" 

28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz ay iş insanı ile teknede görüntülendiğinde, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

"Bugün hakkımda çıkan ve çok çirkin bir üslup ile yazılan ilişki haberi asılsızdır. Haberde bahsi edilen kişi arkadaşımdır. Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgilisi olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan yorumları kınıyorum."

Serenay Sarıkaya 'arkadaşım' dediği Haldun Demirhisar'la görüntülendi - 7
İşte Sarıkaya'nın açıklaması...

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