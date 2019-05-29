NTV

Serenay Sarıkaya: İçime dönüp, sakin kalıyorum

Şu sıralar Kerem Bürsin ile ayrılığı ve Alice Müzikali ile gündemde olan Serenay Sarıkaya, “İçime dönüp, sakin kalarak her şeyin gerektiği gibi ilerlediğine inanıyorum” dedi.

  • 1

    Alice Müzikali ile seyirci karşısına çıkmaya devam eden Serenay Sarıkaya, InStyle dergisine kapak oldu.


  • 2

    Sarıkaya, “Herkes sizi konuşup merak ederken, mesafenizi korumayı nasıl başarıyorsunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Her şeyin hızından o kadar çok korktum, her saniyenin ve anın tadını o kadar çıkartmak istedim ki, öyle bir savunma mekanizması geliştirmiş olabilirim. İçime dönüp, sakin kalarak her şeyin gerektiği gibi ilerlediğine inanıyorum”


  • 3

    ABD’ye gideceğini söyleyen Sarıkaya sözlerini şu sözlerle sürdürdü: “Çok sevdiğim arkadaş grubumla New York’ta olacağız. Dolu dolu bir seyahat planladılar. Kendimi onlara teslim ettim."


  • 4

    "Müzikalde 2.5 haftalık bir aramız olacak. O süre zarfında gidip, tatilin tadını çıkarmak istiyorum”


  • 5

    Kamera karşısında olmayı özlediğini de belirten 27 yaşındaki oyuncu, “Doğru proje geldiğinde onu hissedeceğimden eminim. Beni bulacağına inanıyorum” açıklamasını yaptı.
  • 6

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin