Serenay Sarıkaya: İçime dönüp, sakin kalıyorum

Şu sıralar Kerem Bürsin ile ayrılığı ve Alice Müzikali ile gündemde olan Serenay Sarıkaya, “İçime dönüp, sakin kalarak her şeyin gerektiği gibi ilerlediğine inanıyorum” dedi.
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Alice Müzikali ile seyirci karşısına çıkmaya devam eden Serenay Sarıkaya, InStyle dergisine kapak oldu.
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Sarıkaya, “Herkes sizi konuşup merak ederken, mesafenizi korumayı nasıl başarıyorsunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Her şeyin hızından o kadar çok korktum, her saniyenin ve anın tadını o kadar çıkartmak istedim ki, öyle bir savunma mekanizması geliştirmiş olabilirim. İçime dönüp, sakin kalarak her şeyin gerektiği gibi ilerlediğine inanıyorum”
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ABD’ye gideceğini söyleyen Sarıkaya sözlerini şu sözlerle sürdürdü: “Çok sevdiğim arkadaş grubumla New York’ta olacağız. Dolu dolu bir seyahat planladılar. Kendimi onlara teslim ettim."
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"Müzikalde 2.5 haftalık bir aramız olacak. O süre zarfında gidip, tatilin tadını çıkarmak istiyorum”
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Kamera karşısında olmayı özlediğini de belirten 27 yaşındaki oyuncu, “Doğru proje geldiğinde onu hissedeceğimden eminim. Beni bulacağına inanıyorum” açıklamasını yaptı.