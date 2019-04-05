Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'lu Medcezir'in malikanesi satışta

Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy’un başrolünde oynadığı Medcezir'in çekildiği malikane, satışa çıkarıldı. Tuzla’daki villadan 19 milyon 500 bin lira fiyat isteniyor.
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2013-2015 yılları arasında Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Medcezir dizisinin çekildiği malikane satışa sunuldu.
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Tuzla'daki 9 odalı ve özel yüzme havuzlu lüks villanın fiyatı tam 19 milyon 500 bin lira olarak belirlendi.
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İddialara göre de dizinin bir hayranı olan Arap iş insanı, malikaneye talip oldu.
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Lüks malikane, Sarıkaya'nın oynadığı Mira ile Ulusoy'un canlandırdığı Yaman karakterinin romantik anlarına da sahne olmuştu.
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İki popüler oyuncunun aşk yuvası olan malikane, dizinin yayında olduğu dönemde de ziyaretçi akınına uğruyordu.