Serenay Sarıkaya: Zaman geçtikçe kıymete bindi

En iyi romantik komedi dizisi erkek oyuncu ödülü Erkenci Kuş'un başrol oyuncusu Can Yaman’a verildi.

5 "BENİM CÜMLEMİ ÇALDIN"

En iyi romantik komedi dizisi kadın oyuncu ödülü Erkenci Kuş'taki performansıyla Demet Özdemir’e verildi. Can Yaman’ın arkasından sahneye çıkan Özdemir, "Sahneye düşmeden çıktığım için çok şanslı hissediyorum. Altın Kelebek’i aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu ödülü sayın Ediz Hun’dan aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Benim cümlemi çaldın Can Yaman, bu ödülün yarısı senin aslında. Bir de şu an kesin annem ağlıyordur ekran karşısında. Seni çok seviyorum anne.”