Serenay Sarıkaya: Zaman geçtikçe kıymete bindi

1 Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş 3 dalda ödül alarak Fi, En İyi İnternet Dizisi olurken, NTV ekranlarında yayınlanan Yüzde Yüz Futbol ise En İyi Spor Programı olarak ödül aldı. 45. Altın Kelebek'teekranlarında yayınlanan3 dalda ödül alarak geceye damga vuran yapımlar arasında yer aldı. Geçtiğimiz yıl seyirciyle buluşan puhutv'nin projesiEn İyi İnternet Dizisi olurken,ekranlarında yayınlananise En İyi Spor Programı olarak ödül aldı.

2 "BU ÖDÜL HEPİMİZİN" Bu yılın internet dizisi ödülünü puhutv'nin geçtiğimiz yıla damgasını vuran Fi kazandı. Dizinin başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya “Gerçekten çok kıymetli bir işti. Çekerken bunu biliyorduk ama zaman geçtikçe sanıyorum daha da kıymete biniyor. Bu kadar zaman sonra bu ödülü almak bunun en güzel kanıtı sanırım. Bugün burada olmayan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum, bu ödül hepimizin” diye konuştu.

3 En iyi romantik komedi dizisi erkek oyuncu ödülü Erkenci Kuş'un başrol oyuncusu Can Yaman’a verildi.

4 "BU ÖDÜLÜN YARISI DEMET’İN" Yaman, konuşmasında rol arkadaşı Demet Özdemir’e de özel olarak seslendi: “Bu ödülü çok istiyordum, onun için çok mutluyum. Demet Özdemir’e teşekkür ediyorum. Canım partnerim, iyi ki varsın. Bu ödülün yarısı ona ait zaten.”

5 "BENİM CÜMLEMİ ÇALDIN" En iyi romantik komedi dizisi kadın oyuncu ödülü Erkenci Kuş'taki performansıyla Demet Özdemir’e verildi. Can Yaman’ın arkasından sahneye çıkan Özdemir, "Sahneye düşmeden çıktığım için çok şanslı hissediyorum. Altın Kelebek’i aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu ödülü sayın Ediz Hun’dan aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Benim cümlemi çaldın Can Yaman, bu ödülün yarısı senin aslında. Bir de şu an kesin annem ağlıyordur ekran karşısında. Seni çok seviyorum anne.”

6 FUTBOL KAZANDI En iyi spor programı NTV ekranlarında yayınlanan Yüzde 100 Futbol oldu.