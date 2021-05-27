Serenay Sarıkaya’dan Bergen filmi ve Haldun Demirhisar açıklaması

Merakla beklenen Bergen filmi için projede yer almayacağını açıklayan Serenay Sarıkaya, birlikte olduğu iddia edilen Haldun Demirhisar için de konuştu. Sarıkaya, "Görüntülendiğim yer benim evim. Arkadaşlarımla bir araya gelmek kadar doğal bir şey olamaz" dedi.

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27.05.2021 - 09:43

Salgın nedeniyle çekimleri bir türlü başlamayan Bergen filminde Serenay Sarıkaya, projeden ayrıldığını açıkladı.







Sarıkaya, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Sevgili arkadaşlar, iki buçuk seneyi aşkın zamandır heyecanla hazırlandığım ve hayata geçmesini beklediğim ‘Bergen’in hayatını konu alan film, defalarca kez pandemi ve farklı sebepler yüzünden ertelenmek zorunda kalmıştı.”







“Kısa bir süre önce tarafıma iletilmiş olan yeni çekim takvimi, önceden belirli olan iş takvimimle çakıştığı için ‘Bergen’ filminde olamayacağımızı yapımcılarımızla paylaşmıştım, sizlerle de paylaşmak istedim. Tüm ‘Bergen’ filmi ailesine bu yolculuklarında başarılar dilerim.”







Öte yandan Serenay Sarıkaya, önceki gün Etiler’de objektiflere yansıdı. Sarıkaya, hakkında çıkan Haldun Demirhisar ile birliktelik iddialarına açıklık getirdi.







Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Sarıkaya, "Görüntülendiğim yer benim evim. Arkadaşlarımla bir araya gelmek kadar doğal bir şey olamaz. Her seferinde çıkan aynı haberleri yalanlamak istemiyorum."







Tekrar bir tatil planı olup olmadığı sorulan 28 yaşındaki oyuncu, “Artık işler hareketleniyor. İşler daha ön planda şuan” ifadelerini kullandı.