Serenay Sarıkaya'dan bikinili fotoğraf (Ünlü isimlerin tatil paylaşımları)
Yazın başlamasıyla birlikte sosyal medyada da tatil fotoğrafları trend oldu. Son olarak Serenay Sarıkaya paylaşımda bulundu. İşte ünlü isimlerin Instagram'da paylaştığı tatil fotoğrafları...
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1Serenay Sarıkaya
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2Sedef Avcı / Marmaris
"O ıslak mayoyla annesinin üstüne yapışmayan var mı aranızda?"
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Beren Saat
Son olarak İzmir'in Çeşme ilçesinde oyuncu meslektaşları Belçim Bilgin, Esra Dermancıoğlu ve Gülcan Arslan ile tatil yapan Beren Saat bir karesini sosyal medyadan da yayınladı.
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4Bergüzar Korel
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5Zeynep Alkan
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6Leyla Lydia Tuğutlu
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7İrem Sak
"Bedelini ödedik içimiz yana yana yana yana yana yana"
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8Ebru Şahin
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9Derin Talu
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10Hande Doğandemir
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11Bahar Şahin
"Kaptan gidelim mi?"
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12Tuğba Yurt / Göcek
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13Sıla Çıkar
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14Burcu Biricik: Hayal ettiğimiz tatil (?) Gerçekte olan. Aneanne evine gelince durumumuz bu.
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15İlayda Alişan
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16Aras Bulut İynemli
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17Aslı Enver
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18Bahar Şahin
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19Şükran Ovalı
"Güneşi gülüşlerimize sığdırdığımız bayramlarımız olsun"
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20Burcu Özberk
"İşte mutluluk küçük anlarda yatıyor benim küçük turunçum"
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21Buse Narcı / Bali
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22Nurgül Yeşilçay
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23Buse Narcı / Bali
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24Afra Saraçoğlu
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25Çağla Şıkel
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26Müjde Uzman
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27Şeyma Subaşı
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28Mert Fırat / Almanya - Tettnang
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29Emina Jahovic
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30Merve Cağıran
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31Gonca Vuslateri
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32Özge Ulusoy / Fransa
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33Orkun Işıtmak / Tokyo
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34Hande Erçel
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35Nil Keser / Göcek
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36Çağla Şıkel
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37Hande Soral
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38Tansu Sıla Çakır
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39Ata Demirer
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40Tuğba Özay
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41Defne Samyeli / İzmir
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42Nur Fettahoğlu
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43Deniz Baysal / Çeşme
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44L oris Karius ve Sophia Thomalla
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45Hivda Zizan Alp
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46Bensu Soral / Boston
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47Meryem Uzerli / Almanya