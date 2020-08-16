Serenay Sarıkaya'dan su altında dans

Sevgilisi Cem Yılmaz ile Marmaris tatiline devam eden Serenay Sarıkaya suyun altında çekilen özel karelerini yayınladı.

16.08.2020 - 11:51

Serenay Sarıkaya'dan su altında dans - 1
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz Marmaris tatillerinde yapımcı Timur Savcı’nın teknesine konuk oldu.


Serenay Sarıkaya'dan su altında dans - 2
Tekneden çivileme atlayan Sarıkaya, ünlü komedyene “Haydi aşkım, sen de atla” diye seslendi.


Serenay Sarıkaya'dan su altında dans - 3
Sevgilisinin isteğini geri çevirmeyip denize giren Yılmaz, Sarıkaya ile birlikte yüzdü.


Serenay Sarıkaya'dan su altında dans - 4
Ünlü oyuncu atlayış yaptığı sırada deniz altında çekilen karelerini ise Instagram hesabında takipçileriyle de paylaştı.


Serenay Sarıkaya'dan su altında dans - 5
29 yaşındaki Sarıkaya, “Mavi favori rengim” notuyla fotoğrafları hesabına yükledi.

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