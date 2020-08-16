Serenay Sarıkaya'dan su altında dans

Sevgilisi Cem Yılmaz ile Marmaris tatiline devam eden Serenay Sarıkaya suyun altında çekilen özel karelerini yayınladı. Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz Marmaris tatillerinde yapımcı Timur Savcı’nın teknesine konuk oldu. Tekneden çivileme atlayan Sarıkaya, ünlü komedyene “Haydi aşkım, sen de atla” diye seslendi. Sevgilisinin isteğini geri çevirmeyip denize giren Yılmaz, Sarıkaya ile birlikte yüzdü. Ünlü oyuncu atlayış yaptığı sırada deniz altında çekilen karelerini ise Instagram hesabında takipçileriyle de paylaştı. 29 yaşındaki Sarıkaya, “Mavi favori rengim” notuyla fotoğrafları hesabına yükledi.