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Serenay Sarıkaya'nın partneri Şükrü Özyıldız

Serenay Sarıkaya'nın "Hayatımın en güzel rüyası" dediği ve dersler almaya başladığı Alice müzikalindeki partneri Şükrü Özyıldız oldu.

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    Son olarak Nefes Nefese dizisinde rol alan Şükrü Özyıldız, Alice Harikalar Diyarında'da Serenay Sarıkaya’nın partneri oldu.
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    Projede ikilinin yanı sıra Ezgi Mola, Enise Arıkan ve Merve Dizdar gibi isimler de rol alacak.
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    Proje için dans ve şan dersleri almaya başlayan Sarıkaya proje hakkında, "Çocukluğumun ruhu, enerjisi sardı etrafımı. Kesin rüya! Ama hayatımın en güzel rüyası" dedi.
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    Müzikalin oyuncu ekibi, son dönemde bir araya gelerek oyun için provalarına başladı.
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