Set aşkı gerçek oldu: İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü el ele

Birlikte oldukları öne sürülen ancak bu iddialara tepki gösteren Masumiyet dizisinden rol arkadaşları İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü birlikteliği belgelendi. İkiliden Tütüncü kendisini görüntüleyen muhabirlere, "Kimse bilmiyor. Saklayarak yaşıyoruz, ne menajerlerimiz ne de en yakın arkadaşlarımız aşk yaşadığımızı bilmiyor. Fotoğrafları yayınlamayın, çok yıpranırız" ifadelerini kullandı.

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04.06.2021 - 15:33

Birlikte olduklarını yalanlayan İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü Bodrum Gümüşlük'te el ele görüntülendi.







Posta'dan Ali Keser'in haberine göre; Gümüşlük'te baş başa kahvaltı yapan Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan, romantik anlar yaşadı.







Objektiflerin görüntü aldığını gören 25 yaşındaki Alişan, "Koş Serkay, bizi çekiyorlar. Müdahale et. Son günümüzde de yakalanılmaz ki" diyerek panikle sevgilisine seslendi.







Kendilerini görüntüleyen gazetecilerin yanına gelen Tütüncü, "Kimse bilmiyor. Saklayarak yaşıyoruz, ne menajerlerimiz ne de en yakın arkadaşlarımız aşk yaşadığımızı bilmiyor. Fotoğrafları yayınlamayın, çok yıpranırız" dedi.







Alişan daha önce birliktelik iddialarını yalanlayarak, “İddialar yalan. Uzun zamandır hayatımda kimse yok. Bu söylentiler beni yıpratıyor. Üzülüyorum. Aşka değil, kariyerime odaklandım” demişti.

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