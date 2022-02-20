Set kazası için savcıdan açıklama: Tetiği Alec Baldwin çekmemiş olabilir

"TETİĞİ BEN ÇEKMEDİM" DEMİŞTİ

Ünlü aktör Alec Baldwin'in hem başrolünde oynadığı hem de yapımcısı olduğu Rust filminin setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne, yönetmen Joel Souza'nın yaralanmasına neden olan kazanın ardından soruşturma sürüyor.

Olayın ardından 63 yaşındaki Amerikalı oyuncu, ABC'ye özel açıklamasında bulunarak tetiği kendisinin çekmediğini söylemiş ve "Ben asla kimseye silah doğrultup sonra tetiği çekmem" demişti.

21 Ekim'de gerçekleşen olayla ilgili kısa süre önce Hutchins’in ailesinin de Baldwin'e dava açması neticesinde işler iyice karışırken, olayı soruşturan savcının açıklaması dikkatleri başka bir yöne çevirdi.