Sevgili Geçmiş 3. bölüm fragmanı ve fotoğrafları

05.11.2019 - 11:53
yuncu kadrosunda; Ece Uslu, Emre Kınay, Sevda Erginci, Seçkin Özdemir, Melis Sezen, Burak Yamantürk, Özge Özacar, Burak Çelik, Elifcan Ongurlar ve Melih Selçuk’un yer aldığı Sevgili Geçmiş'in senaryosunu Funda Alp kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Aydın Bulut oturuyor.
SEVGİLİ GEÇMİŞ 3. BÖLÜM FRAGMANI (TIKLA İZLE)
3. YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Tekin’in ölümünün ardından İpek ile Deren yıkılmış ne yapacaklarını bilmez haldedirler. Azra her şeye rağmen olanlar karşısında soğukkanlılığını korumaya çalışmaktadır.
Düğün sonrasında Refik’in adamlarıyla saldırmasının ardından Sinan, Tekin Malik’e iyice bilenir.
Hesap sormak için onun peşine düşer ama Tekin ortada yoktur. Sinan’ın Tekin’i bulmaktaki ısrarı kızları zor durumlara sokar.
İzmir’e dönen Deren’i hastanede bir sürpriz beklemektedir. Cemal, son onda kurtardığı Çilem’i tedavi için Deren’in ailesinin hastanesine getirmiştir.
Çilem çok kötü durumdadır. Refik, Tekin Beyin aniden ortadan kaybolmasından Sinan’ı sorumlu tutar. Tüm bunlar olurken Cahide cezaevinde çıkış hazırlıkları yapmaktadır. Sürpriz bir ziyaretçisi olur, Cemal. Cemal’in Cahide’ye bir teklifi vardır...
İşte yeni bölümden diğer kareler...