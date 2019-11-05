Sevgili Geçmiş 3. bölüm fragmanı ve fotoğrafları

Çilem çok kötü durumdadır. Refik, Tekin Beyin aniden ortadan kaybolmasından Sinan’ı sorumlu tutar. Tüm bunlar olurken Cahide cezaevinde çıkış hazırlıkları yapmaktadır. Sürpriz bir ziyaretçisi olur, Cemal. Cemal’in Cahide’ye bir teklifi vardır...

İşte yeni bölümden diğer kareler...