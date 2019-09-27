Sevgili Geçmiş setinden renkli kareler
Ece Uslu; Emre Kınay, Sevda Erginci, Seçkin Özdemir, Melis Sezen, Burak Yamantürk, Özge Özacar, Burak Çelik, Elifcan Ongurlar ve Melih Selçuk’un oyuncu kadrosunda yer aldığı, izleyiciyle buluşmak için gün sayan Star TV'nin yeni dizisi Sevgili Geçmiş setinden fotoğraflar gelmeye devam ediyor...
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1Star TV'nin yeni dizisi Sevgili Geçmiş'in çekimleri İzmir’in şirin ilçesi Urla’da yapılıyor.
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2Uçsuz bucaksız üzüm bağlarının olduğu Urla’da devam eden çekimlerde Sevda Erginci, Melis Sezen, Özge Özacar, Elifcan Ongurlar hem çalışıyor hem de keyifli anlar geçiriyor.
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Sevgili Geçmiş'in konusu
Gizemli bir mektup, birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeşi, aralarından birinin düğününde buluşturur. Biri müzisyen, biri doktor, bir diğeriyse üzüm bağlarının sahibi olan üç kardeş o geceden sonra Ege’nin güzel kasabası Güneşli Bahçe’den bir daha çıkamaz ve birlikte yaşamaya mecbur kalır.
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4Çarpıcı hikayesi ve iddialı kadrosuyla Sevgili Geçmiş yakında Star TV'de başlıyor
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