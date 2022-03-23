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Sevgilisi Sırp model Tanja Dukiç'i dövdüğü iddia edilen yönetmen Çağrı Reşat Mehmet Tortop'un yaralama davasında karar

Ortaköy'de beraber yaşadıkları evde, kıskançlık nedeniyle yaşanan tartışmada Sırp model Tanja Dukiç'i darp edip saatlerce odaya kilitlediği iddiasıyla yargılanan Çağrı Reşat Mehmet Tortop'a "basit kasten yaralama" suçundan 9 ay hapis cezası verildi. Tortop hakkındaki cezanın ertelenmesine karar verildi.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 23.03.2022 - 12:25 | Son Güncelleme : 23.03.2022 - 13:40

Sevgilisi Sırp model Tanja Dukiç'i dövdüğü iddia edilen yönetmen Çağrı Reşat Mehmet Tortop'un yaralama davasında karar - 1

Sevgilisi Sırp model Tanja Dukic'i darbettiği iddiasıyla yargılanan yönetmen Çağrı Mehmet Reşat Tortop'u 9 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, cezanın ertelenmesine karar verdi.

Sevgilisi Sırp model Tanja Dukiç'i dövdüğü iddia edilen yönetmen Çağrı Reşat Mehmet Tortop'un yaralama davasında karar - 2

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuksuz sanık Tortop, müşteki Tanja Dukic ve tarafların avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Sevgilisi Sırp model Tanja Dukiç'i dövdüğü iddia edilen yönetmen Çağrı Reşat Mehmet Tortop'un yaralama davasında karar - 3

Gelen evrakın okunduğu duruşmada, uzlaşmaya gönderilen dosya ile ilgili tarafların uzlaşamadığı bildirildi.

Sevgilisi Sırp model Tanja Dukiç'i dövdüğü iddia edilen yönetmen Çağrı Reşat Mehmet Tortop'un yaralama davasında karar - 4

Duruşmada son savunmasını yapan Tortop, darp iddiasını kabul etmeyerek, intihar etmek isteyen müştekinin bu eylemini önlediğini öne sürdü.

Sevgilisi Sırp model Tanja Dukiç'i dövdüğü iddia edilen yönetmen Çağrı Reşat Mehmet Tortop'un yaralama davasında karar - 5

Sanık savunmasının ardından dosyayı karara bağlayan mahkeme, Tortop'u "basit kasten yaralama" suçundan 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın kişiliği, geçmişi ve suç işleme konusundaki eğilimini göz önünde bulundurarak cezanın ertelenmesine karar veren mahkeme, Tortop'un 1 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına hükmetti.

Sevgilisi Sırp model Tanja Dukiç'i dövdüğü iddia edilen yönetmen Çağrı Reşat Mehmet Tortop'un yaralama davasında karar - 6

Duruşmanın ardından adliye önünde basın mensuplarına açıklama yapan Dukic, sanığa ceza verilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Yaşadıklarıma karşı bu ceza yetersiz. Daha fazla ceza almasını umuyordum ama olmadı" dedi.

Sevgilisi Sırp model Tanja Dukiç'i dövdüğü iddia edilen yönetmen Çağrı Reşat Mehmet Tortop'un yaralama davasında karar - 7

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karsı Şiddetin Önlenmesi Bürosunca hazırlanan iddianamede, birlikte yaşayan Sırp asıllı model Tanja Dukic ile yönetmen Çağrı Tortop arasında 2 Haziran 2019'da kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığı, Tortop'un Dukic'e vurarak yaraladığı ve bıçakla tehdit edip odaya kilitlediği anlatılmıştı.

Dukic'in adli muayene raporunda yaralandığının tespit edildiği bilgisine yer verilen iddianamede, Tortop'un "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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