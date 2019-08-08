Şevval Sam'dan Sıla'ya destek: İsterse yatarak söyler
Şevval Sam, Bodrum konserinde şarkılarını oturarak seslendirdiği için eleştirilen Sıla’ya destek verdi.
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120 Ağustos’ta Harbiye Açıkhava’da konser verecek olan Şevval Sam, önceki gün Cihangir’deki bir stüdyoda provadaydı.
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2Prova öncesi habercilerin sorularını yanıtlayan Sam, Sıla’nın Bodrum konseri sonrası başlayan “Sahnede oturarak şarkı söylenir mi?” polemiğine anlam veremediğini açıkladı.
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3Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Sam "Sahne sanatçının alanı, ne isterse yapar. Sevenleri onu her haliyle kabul eder. İzleyicinin sanatçıyı koşul koyarak izlemeye gitmesi şaşırtıcı" dedi.
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446 yaşındaki sanatçı "Bunun saygıyla alakası da yok; oturarak da, ayakta da, yatarak da söyler isterse. Konserin konsept, dekor gibi bir sürü parametresi var” dedi.
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Bodrum Antik Tiyatro'da verdiği konserde “Arınmak ve iyileşmek için geldim Bodrum’a, çok da iyi oldu” ifadelerini kullanan Sıla sahnede oturarak şarkı söyleyince izleyicilerden bazıları organizasyonu terk etmişti.