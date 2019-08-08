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Şevval Sam'dan Sıla'ya destek: İsterse yatarak söyler

Şevval Sam, Bodrum konserinde şarkılarını oturarak seslendirdiği için eleştirilen Sıla’ya destek verdi.

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    20 Ağustos’ta Harbiye Açıkhava’da konser verecek olan Şevval Sam, önceki gün Cihangir’deki bir stüdyoda provadaydı.

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    Prova öncesi habercilerin sorularını yanıtlayan Sam, Sıla’nın Bodrum konseri sonrası başlayan “Sahnede oturarak şarkı söylenir mi?” polemiğine anlam veremediğini açıkladı.

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    Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Sam "Sahne sanatçının alanı, ne isterse yapar. Sevenleri onu her haliyle kabul eder. İzleyicinin sanatçıyı koşul koyarak izlemeye gitmesi şaşırtıcı" dedi.

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    46 yaşındaki sanatçı "Bunun saygıyla alakası da yok; oturarak da, ayakta da, yatarak da söyler isterse. Konserin konsept, dekor gibi bir sürü parametresi var” dedi.
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    Bodrum Antik Tiyatro'da verdiği konserde “Arınmak ve iyileşmek için geldim Bodrum’a, çok da iyi oldu” ifadelerini kullanan Sıla sahnede oturarak şarkı söyleyince izleyicilerden bazıları organizasyonu terk etmişti.

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