Şevval Sam'dan Talat Bulut açıklaması

1 Ünlü sanatçı Şevval Sam, Türk müziğinin en büyük seslerinden Müzeyyen Senar’ın hayatından önemli kesitler ve şarkıların yer aldığı Müzeyyen isimli tek kişilik müzikal gösteri ile Bodrumluların karşısına çıktı.

2 84 yıllık sanat hayatına pek çok unutulmaz eser sığdıran değerli sanatçı Müzeyyen Senar’ın hayatından önemli kesitlerin müzikle harmanlandığı Müzeyyen isimli tek kişilik müzikal gösteri, 100’üncü doğum yılında Bodrum Antik Tiyatro’da ünlü sanatçı Şevval Sam tarafından sahneye taşındı.

3 Metni edebiyatçı Figen Şakacı, rejisi ise müzikal tiyatronun deneyimli yönetmenlerinden Engin Alkan tarafından hazırlanan gösteride Şevval Sam hem oyunculuğu hem de sesiyle büyük beğeni topladı.

4 Şevval Sam’ın Türk Sanat Müziğinin efsane ismi Müzeyyen Senar’ın şarkılarına yer verdiği gösteri yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

5 Müzikalin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şevval Sam Bodrum’da konser verdiği için çok memnun olduğunu söyleyerek “Bodrum’da konser vermem çok özel bir durum çünkü Müzeyyen Senar son günlerini burada geçirdi. Burası ve harbiye açık havadaki konserimiz çok güzeldi. Müzeyyen Senar 70’ici yılını Harbiyede kutladı. Burada onun 100’üncü yaşını kutladığımız için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

6 Yarım Elma dizisinde Talat Bulut ile beraber aynı dizide başrol oynayan Şevval Sam, Taciz iddialarının ardında tekrar dizide oynayacak olan Bulut için “Maalesef” diyerek şu sözlere yer verdi:

7 “Biz işimizin bir şekilde başındayız. Bu işin başlamasını bekleyen kocaman bir ekip var. Bu proje tek bir kişinin değil. Tabi ki de bazı rahatsızlıklarımız var ve bunu da gerekli yerlere bildirdik.

8 Hepimizin sözleşmesi var, sorumlu olduğumuz kocaman bir ekip var. Kafaları kurcalayan bu hikayede adını telaffuz etmek istemediğim mesele halen sonlanmış değil. Bu açıdan da gerçek anlamda vicdanlarda aklanacağı günü bekliyoruz."