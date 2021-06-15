Şevval Sam'ın karavan tutkusu: Prenses’le tatil

Rol aldığı dizinin final yapmasıyla Prenses adını verdiği karavanıyla uzun bir tatile çıktığını söyleyen Şevval Sam, "Prenses’le tatil" notuyla fotoğraflarını yayınladı.
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15.06.2021 - 10:20
Yasak Elma'nın finalinin ardından Şevval Sam, tatil için Marmaris’i tercih etti.
Prenses adını verdiği karavanıyla uzun bir tatile çıktığını söyleyen ünlü şarkıcı, "Prenses’i tatile götüreyim dedim. O da hak etti artık" ifadelerini kullandı.
Sam daha önce karavan tutkusu için yaptığı diğer açıklamada, "Sağlığım ve imkanlarım el verirse dünyayı bir karavanla gezmeyi istiyorum. İnsan böyle daha özgür oluyor. Mülk edinmek istemiyorum” şeklinde konuşmuştu.
Dizideki rol arkadaşlarıyla soluğu tatilde alan Sam önce arkadaşlarıyla birlikte denizin ve güneşin tadını çıkarmıştı.
Sam, "Bir bikinili fotoğrafım, benim de olmasın mı...?" diyerek yayınladığı fotoğraf sosyal medyanın öne çıkanlarından olmuştu.
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