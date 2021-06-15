Şevval Sam'ın karavan tutkusu: Prenses’le tatil

Prenses adını verdiği karavanıyla uzun bir tatile çıktığını söyleyen ünlü şarkıcı, "Prenses’i tatile götüreyim dedim. O da hak etti artık" ifadelerini kullandı.

Sam daha önce karavan tutkusu için yaptığı diğer açıklamada, "Sağlığım ve imkanlarım el verirse dünyayı bir karavanla gezmeyi istiyorum. İnsan böyle daha özgür oluyor. Mülk edinmek istemiyorum” şeklinde konuşmuştu.





