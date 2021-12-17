Sex and the City oyuncusu Chris Noth'a cinsel saldırı suçlaması

Hollywood Reporter, Lily ve Noth arasında 2015’teki mesajlaşmalara ulaştı. Söz konusu geceden sonra atılan mesajda Noth’un “Bu arada dün geceyi nasıl bulduğunu sormalıyım. Bence çok zevkliydi ancak senin nasıl hissettiğinden emin olamadım” dediği tespit edildi. Lily’nin yanıtı ise “Hmm… Seninle vakit geçirmek kesinlikle hoşuma gitti ancak bir miktar kullanılmış hissettim. Bunları telefonda konuşmalıyız” oldu.