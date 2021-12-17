Sex and the City oyuncusu Chris Noth'a cinsel saldırı suçlaması

Haberler 17.12.2021 - 13:56
The Hollywood Reporter’a konuşan ve birbirini tanımayan iki kadın, Hollywood yıldızı
Chris Noth'un farklı zamanlarda kendinlerine tecavüz ettiğini açıkladı.
Zoe ve Lily takma isimlerini kullanan kadınlar Noth ile 20’li yaşlarının başlarında tanıştıklarını söylediler. Zoe, Noth 49 yaşındayken iş yerinde tanıştıklarını, biraz flört edildikten sonra Noth’un kendisini evinde bulunan havuza çağırdığını ve kendisine tecavüz ettiğini belirtti. Kadın, olaydan sonra hastaneye darp izleri için gittiğini ancak tanınmış bir insan olmasından ve işinden kovulmaktan endişe ederek Chris Noth’un adını vermediğini söyledi.
Kendini Lily olarak adlandıran kadın ise Noth’u 2015 yılında kendisi 25 yaşında, ünlü oyuncu ise 60 yaşındayken tanıdığını söyledi. Şu an gazetecilik yapan Lily, o dönem New York’taki bir gece kulübünde garson olarak çalıştığını, Noth’un kendisini yemeğe davet ettiğini söyledi.N oth’un evine gittiklerini anlatan Lily, tecavüze uğradığını söyledi.
Hollywood Reporter, Lily ve Noth arasında 2015’teki mesajlaşmalara ulaştı. Söz konusu geceden sonra atılan mesajda Noth’un “Bu arada dün geceyi nasıl bulduğunu sormalıyım. Bence çok zevkliydi ancak senin nasıl hissettiğinden emin olamadım” dediği tespit edildi. Lily’nin yanıtı ise “Hmm… Seninle vakit geçirmek kesinlikle hoşuma gitti ancak bir miktar kullanılmış hissettim. Bunları telefonda konuşmalıyız” oldu.
Chris Noth, iki suçlamanın da kategorik olarak yanlış olduğunu söyledi. Sex and the City yıldızı
"Bu hikayeler 30 yıl önceden de 30 gün önceden de olabilir. Hayır demek hayır’dır. Bu benim asla aşmayacağım bir çizgi. Birliktelikler rızaya dayalıydı. Bu hikayelerin ortaya çıkış zamanını sorgulamak zor" dedi.