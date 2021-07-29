Şeyma Subaşı'ndan Mohammed Alsaloussi ile barışma fotoğrafı

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olaylı ayrılığın ardından barıştı. Subaşı, sevgilisiyle fotoğrafını yayınlayarak ilişkilerine devam ettiklerini duyurdu.

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29.07.2021 - 09:37

Geçtiğimiz günlerde evlilik hazırlığı yaptığı ve dolandırıcılıkla suçlanan Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı sevgilisiyle yeni bir fotoğrafını yayınladı.

Subaşı, ayrılığın ardından Mısırlı sevgilisiyle yeni pozuna "Hayat arkadaşımı özledim" mesajını yazdı.

Geçtiğimiz haftalarda dolandırıcılık iddiaları ile karşı karşıya kalan Alsaloussi, "Ben kimseye zarar vermedim. Bu dünyada çıkıp, Meedo bana zarar verdi, kötü bir şey yaptı" diyecek tek bir insan yok. Bu nedenle çok üzgünüm. Hatta daha da üzücü çünkü ilişkim bitti. Ve Şeyma ile ilişkinin bitmesini isteyen bendim" demişti.







Subaşı ise "Korkuyu bırakın ve istediğiniz her şeyin peşinden gidin. Yeniden düşmekten, yeniden sevmekten, yeniden hayal kurmaktan korkma. Kanatlarla doğdun. Sadece nasıl uçulacağını hatırlaman gerekiyor. İçgüdülerinize güvenin ve kendinize inanın tüm hayallerinizi gerçekleştirme yeteneğine sahipsiniz. Etrafınızda olup bitenlerin sizi üzmesine izin vermeyin..." sözlerini dile getirmişti.







Subaşı'nın eski eşi Acun Ilıcalı ise yaptığı açıklamada Subaşı hakkında, "Bizim aramızda “Şu kadar para yattı, şu kadar yatmadı” diye bir durum da yok. Şeyma’yı ihtiyacı olduğu her zaman desteklerim. Şeyma maddi durumu yerinde olduğu ilk gün, hakkı olmasına rağmen nafaka almayı bıraktı. Yani ilişkisi başladı ve bana “Şu an paraya ihtiyacım yok” dedi. Zaten onun kafasında “Acun’dan şu kadar para alayım” diye bir düşüncesi, planı hiç olmamıştır" diye konuşmuştu.