Shakira hakim karşısına çıkacak

Kolombiyalı yıldız şarkıcı Shakira'nın vergi kaçacakçılığı suçlamasıyla İspanya'da yargılanması gerektiğine karar verildi. Altı ayrı suçlamayla karşı karşıya olan Shakira ve yargılanması için yeterli delil olduğuna karar verilen yıldız şarkıcı suçlu bulunması halinde hapse girecek.

30.07.2021 - 09:43

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Vergi kaçakçılığı iddialarıyla gündemde olan Shakira İspanya'da hakim karşısına çıkacak.


Shakira hakim karşısına çıkacak - 2
Suçlamaya göre yıldız şarkıcı 2012, 2013 ve 2014 yıllarında İspanya’da vergi usulsüzlüğü yaptı.


Shakira hakim karşısına çıkacak - 3
Bir süredir suçlamalarla karşı karşıya olan Shakira’nın yargılanması için yeterli delil olduğuna karar verildi.


Shakira hakim karşısına çıkacak - 4
Shakira’nın karara karşı Barselona Mahkemesi’ne itirazda bulunmayı planladığı konuşuluyor.


Shakira hakim karşısına çıkacak - 5
Shakira daha önce, o yıllarda Bahamalar’da yaşadığını ve İspanya’da ikamet etmediğini, sadece ülkeyi ara sıra ziyaret ettiği için ödemelerde sıkıntı yaşandığını açıklamıştı. Yıldız şarkıcı daha önce konu hakkında ifadesinde ise 2011 ve 2014 yılları arasında İspanya’da yaşadığı sırada vergilerini ödediğini aktarmıştı.

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