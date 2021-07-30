Shakira hakim karşısına çıkacak

Suçlamaya göre yıldız şarkıcı 2012, 2013 ve 2014 yıllarında İspanya’da vergi usulsüzlüğü yaptı.

Bir süredir suçlamalarla karşı karşıya olan Shakira’nın yargılanması için yeterli delil olduğuna karar verildi.

Shakira daha önce, o yıllarda Bahamalar’da yaşadığını ve İspanya’da ikamet etmediğini, sadece ülkeyi ara sıra ziyaret ettiği için ödemelerde sıkıntı yaşandığını açıklamıştı. Yıldız şarkıcı daha önce konu hakkında ifadesinde ise 2011 ve 2014 yılları arasında İspanya’da yaşadığı sırada vergilerini ödediğini aktarmıştı.