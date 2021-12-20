Shaquille O'Neal zayıflamaya karar verdi, spor salonuna kapandı

Haberler 20.12.2021 - 14:29
Men's Health dergisinden Jewel Wicker; geçen yaz fazla kilolarıyla gündeme gelen NBA efsanesi Shaquille O'Neal'in 188 kiloya ulaştığını açıkladı. Wicker'ın haberine göre, kendine hedef koyan NBA efsanesi şimdiden 23 kilo verdi ve 8'li karın kaslarına sahip olana kadar da durmayı düşünmüyor.
Basketboll dönemde 147 kilo olan Shaquille O'Neal, son zamanlarda evindeki spor salonunda ciddi kalori yakıyor. Genellikle haftada dört gün olmak üzere yaklaşık birer saat antrenman yapıyor.
Shaq, 20 dakikalık kardiyo ve 40 dakikalık ağırlık çalışması yapıyor.
NBA efsanesinin şu anda hedefi 158 kiloya inmek ve Mart ayındaki 50. yaş gününde, Instagram'a üstsüz fotoğraf atacak kadar vücudunu geliştirebilmek.
O'Neal ayrıca, karnının kemerinden sarkmamasını sağlayacak kadar fit olmak istiyor,.
Shaquille O'Neal'in spor salonu fotoğrafları...