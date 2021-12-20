Shaquille O'Neal zayıflamaya karar verdi, spor salonuna kapandı

Pandemi döneminde 188 kiloya kadan çıkan NBA efsanesi Shaquille O'Neal, 50. doğum gününe karın kaslarıyla girmek için spor salonuna kapandı. 49 yaşındaki eski sporcu artık haftada dört gün, yaklaşık birer saat antrenman yapıyor.

Haberler 20.12.2021 - 14:29

Shaquille O'Neal zayıflamaya karar verdi, spor salonuna kapandı - 1

Men's Health dergisinden Jewel Wicker; geçen yaz fazla kilolarıyla gündeme gelen NBA efsanesi Shaquille O'Neal'in 188 kiloya ulaştığını açıkladı. Wicker'ın haberine göre, kendine hedef koyan NBA efsanesi şimdiden 23 kilo verdi ve 8'li karın kaslarına sahip olana kadar da durmayı düşünmüyor.

Shaquille O'Neal zayıflamaya karar verdi, spor salonuna kapandı - 2

Basketboll dönemde 147 kilo olan Shaquille O'Neal, son zamanlarda evindeki spor salonunda ciddi kalori yakıyor. Genellikle haftada dört gün olmak üzere yaklaşık birer saat antrenman yapıyor.

Shaquille O'Neal zayıflamaya karar verdi, spor salonuna kapandı - 3

Shaq, 20 dakikalık kardiyo ve 40 dakikalık ağırlık çalışması yapıyor.

Shaquille O'Neal zayıflamaya karar verdi, spor salonuna kapandı - 4

NBA efsanesinin şu anda hedefi 158 kiloya inmek ve Mart ayındaki 50. yaş gününde, Instagram'a üstsüz fotoğraf atacak kadar vücudunu geliştirebilmek.

Shaquille O'Neal zayıflamaya karar verdi, spor salonuna kapandı - 5

O'Neal ayrıca, karnının kemerinden sarkmamasını sağlayacak kadar fit olmak istiyor,.

Shaquille O'Neal zayıflamaya karar verdi, spor salonuna kapandı - 6

Shaquille O'Neal'in spor salonu fotoğrafları...

Shaquille O'Neal zayıflamaya karar verdi, spor salonuna kapandı - 7
Shaquille O'Neal zayıflamaya karar verdi, spor salonuna kapandı - 8
Shaquille O'Neal zayıflamaya karar verdi, spor salonuna kapandı - 9
Shaquille O'Neal zayıflamaya karar verdi, spor salonuna kapandı - 10

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