Sharon Osbourne'dan estetik operasyon itirafı
Sharon Osbourne en son yaptırdığı estetik operasyonu, televizyon programında anlattı.
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Sharon Osbourne, sunuculuğunu üstlendiği The Talk programında, beş hafta önce yaptırdığı estetik operasyonun detaylarını açıkladı.
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“Beş hafta önce bugün operasyon geçirdim” diyen 66 yaşındaki İngiliz sunucu, “Boynumu ve çenemi yaptırdım. Başımın üstüne doğru yukarı kaldırdılar. Sadece yukarı çekme işlemi yapıldı. Şimdi çok tazelenmiş bir görünüm oluştu” ifadesini kullandı.
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“Tamam, biraz acılı olduğunu kabul ediyorum, özellikle de çene altı” diyen Osbourne, “Bunu yapmak istediğinizde şikayet edemezsiniz” diye konuştu.
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Rock yıldızı Ozzy Osbourne ile evli olan Sharon Osbourne, daha önce kolon kanseri ile savaşmış, meme kanserine yakalanma olasılığı yüksek bir gen taşıdığını öğrenince iki memesinden de mastektomi operasyonu geçirmişti. Bu sebeple taşıdığı silikonları, memeleriyle birlikte alınmıştı.
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Sharon Osbourne, geçmiş yıllarda da birden çok estetik operasyon geçirmiş ve yüzünde büyük değişiklik gerçekleştirmişti.