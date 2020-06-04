Sharon Stone: Bir iç savaşa ihtiyacımız yok

ntv.com.tr 04.06.2020 - 09:47
Ünlü oyuncu Sharon Stone, ABD’de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesi sonrası protestolar sürerken, takipçilerini potansiyel bir iç savaşa karşı uyardı. Temel İçgüdü filminin yıldızı, sosyal medyada yayınladığı bir video ile iç savaş tuzağından söz etti.
Stone, “Lütfen bunun içine düşmeyin, anlamlandırmamız gereken bir iç savaşa ihtiyacımız yok” diye yazdı.
Daha sonra Washington’daki Lincoln Anıtı'nda Ulusal Muhafızları gösteren bir fotoğraf paylaşarak şunları söyledi: “Bugün Lincoln Anıtı'nda. Ülkemizin bir iç savaşa girmesine izin vermeyin. Kalbimizde çok fazla sevgi var. Biz bundan fazlasıyız.”
GÜVENLİ ODA ÖNERİSİ
Uyarı, ünlü yıldızın Instagram’a yüklediği ilginç videodan birkaç gün sonra geldi. Stone, şiddet uygulayabilecek protestocular nedeniyle mahallelerindeki huzursuzluktan dolayı güvensiz hissetmeleri durumunda takipçilerine evlerinde nasıl güvenli bir oda hazırlayacaklarını öğretti.
"BU DA GELİR, BU DA GEÇER"
Ünlü yıldız, takipçilerine, uzun süre kalmaları gerektiğini hissetmeleri halinde banyolarında yastık ve battaniye ile yiyecek ve suyla dolu bir soğutucu, bilgisayar ve cep telefonu şarjı bulundurmalarını tavsiye etti.
Stone, “Güvende kalın, aşırı tepki göstermeyin. Bu da gelir ve her şey gibi geçer” ifadesini kullandı.