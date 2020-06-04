Sharon Stone: Bir iç savaşa ihtiyacımız yok

"BU DA GELİR, BU DA GEÇER"

Ünlü yıldız, takipçilerine, uzun süre kalmaları gerektiğini hissetmeleri halinde banyolarında yastık ve battaniye ile yiyecek ve suyla dolu bir soğutucu, bilgisayar ve cep telefonu şarjı bulundurmalarını tavsiye etti.

Stone, “Güvende kalın, aşırı tepki göstermeyin. Bu da gelir ve her şey gibi geçer” ifadesini kullandı.