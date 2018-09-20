Sicilya'nın tarih kokan sokaklarında lezzet turu

Bruschettalar, mortadellalar, sucuk ve salamlar günün her öğününde tercihimiz. Üstelik bu şarküteri ürünleri akşam yemeği öncesinde çok da iyi bir başlangıç.

Silciya'da her yerde olduğu gibi Noto'luların da zeytin, bizdekine benzeyen kaşkaval, sarı kabuklu içi yumuşak bir peynir olan caciotta, koyun sütünden yapılan ve en az 8 ay eskitilmiş bir peynir olan maiorchino, bir tür lor olan ricotta başlangıç tabaklarında mutlaka yer alıyor.