Şifa kaynağı olan yöresel tatlılar harire ve cevizli sucuk yapımı başladı

İHA 04.10.2021 - 10:27
Vatandaşlar, 20’den fazla üzüm çeşidine sahip Mardin’de üzüm suyundan üretilen harire ve cevizli sucuk yapımı için kolları sıvadı.
Doğal ve katkı maddesi içermeyen harire tatlısı ve cevizli sucuğun şifa kaynağı olduğu belirtildi.
Mardin’de mevsiminin başlamasıyla üzüm bağı olan bütün evlerin damlarında harire, cevizli sucuk ve pestil yapılmaya başlandı.
Sağlık açısından cevizli sucuk, enerji değeri yüksek proteinler içeriyor.Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde üzüm şırasından üretilen cevizli sucuğun önemli etkiye sahip olduğu bildirildi.
Alkanoğlu, “Herhangi bir katkı maddesi bulundurmuyor, saf üzümden yapılıyor. Belirli bir karıştırmadan sonra cevizlerimizi batırıyoruz. Cevizli sucuk yapıyoruz. Pestil de yapılıyor. O da cevizli sucuğun cevizsiz hali. Yufka gibi oluyor, içine cevizleri dizip sarıp yiyorlar” dedi.
Cevizli sucuk yapımından bahseden Esra Bakay, “Sadece üzüm suyu ve un koyuyoruz cevizli sucuk için. Bunun zorluğu, tam bir gün boyunca bununla uğraşmamız. 3 saat kaynatıyoruz. İlk başta üzümü basıp ondan sonra üzüm suyunu sıkıp çıkarıyoruz. 2 saat kadar kaynatıp harire yapıyoruz. Daha sonra cevizleri batırıp kurutmaya bırakıyoruz. 2-3 gün boyunca güneşin altında kuruyor” diye konuştu.