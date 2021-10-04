Şifa kaynağı olan yöresel tatlılar harire ve cevizli sucuk yapımı başladı

Mardin’in şifa kaynağı olan yöresel tatlıları harire ve cevizli sucuk yapımı başladı. Kentte üzüm bağı olan evlerin damlarında harire, cevizli sucuk ve pestiller hazırlanıyor.

İHA 04.10.2021 - 10:27

Şifa kaynağı olan yöresel tatlılar harire ve cevizli sucuk yapımı başladı - 1

Vatandaşlar, 20’den fazla üzüm çeşidine sahip Mardin’de üzüm suyundan üretilen harire ve cevizli sucuk yapımı için kolları sıvadı.

Şifa kaynağı olan yöresel tatlılar harire ve cevizli sucuk yapımı başladı - 2

Doğal ve katkı maddesi içermeyen harire tatlısı ve cevizli sucuğun şifa kaynağı olduğu belirtildi.

Mardin’de mevsiminin başlamasıyla üzüm bağı olan bütün evlerin damlarında harire, cevizli sucuk ve pestil yapılmaya başlandı.

Şifa kaynağı olan yöresel tatlılar harire ve cevizli sucuk yapımı başladı - 3

Sağlık açısından cevizli sucuk, enerji değeri yüksek proteinler içeriyor.

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde üzüm şırasından üretilen cevizli sucuğun önemli etkiye sahip olduğu bildirildi.
Şifa kaynağı olan yöresel tatlılar harire ve cevizli sucuk yapımı başladı - 4
Kuruyemiş işletmecisi Halil Alkanoğlu, harire tatlısının yapılışını anlatırken, “Üzümleri topluyoruz, sonra sıkım aşamasına geçiyoruz. Yaklaşık 2-3 saat üzüm şıradan harire kıvamına geçinceye kadar kaynatıyoruz. Sonra biraz dinlendiriyoruz. Biraz un katıyoruz katılaşsın diye ve cevizleri karıştırıyoruz" şeklinde konuştu.
Şifa kaynağı olan yöresel tatlılar harire ve cevizli sucuk yapımı başladı - 5

“HARİRE MARDİN'İN YÖRESEL TATLISIDIR”

Alkanoğlu, “Herhangi bir katkı maddesi bulundurmuyor, saf üzümden yapılıyor. Belirli bir karıştırmadan sonra cevizlerimizi batırıyoruz. Cevizli sucuk yapıyoruz. Pestil de yapılıyor. O da cevizli sucuğun cevizsiz hali. Yufka gibi oluyor, içine cevizleri dizip sarıp yiyorlar” dedi.

Şifa kaynağı olan yöresel tatlılar harire ve cevizli sucuk yapımı başladı - 6

Cevizli sucuk yapımından bahseden Esra Bakay, “Sadece üzüm suyu ve un koyuyoruz cevizli sucuk için. Bunun zorluğu, tam bir gün boyunca bununla uğraşmamız. 3 saat kaynatıyoruz. İlk başta üzümü basıp ondan sonra üzüm suyunu sıkıp çıkarıyoruz. 2 saat kadar kaynatıp harire yapıyoruz. Daha sonra cevizleri batırıp kurutmaya bırakıyoruz. 2-3 gün boyunca güneşin altında kuruyor” diye konuştu.

Şifa kaynağı olan yöresel tatlılar harire ve cevizli sucuk yapımı başladı - 7
Şifa kaynağı olan yöresel tatlılar harire ve cevizli sucuk yapımı başladı - 8
Şifa kaynağı olan yöresel tatlılar harire ve cevizli sucuk yapımı başladı - 9
Şifa kaynağı olan yöresel tatlılar harire ve cevizli sucuk yapımı başladı - 10
Şifa kaynağı olan yöresel tatlılar harire ve cevizli sucuk yapımı başladı - 11
Şifa kaynağı olan yöresel tatlılar harire ve cevizli sucuk yapımı başladı - 12
Şifa kaynağı olan yöresel tatlılar harire ve cevizli sucuk yapımı başladı - 13
Şifa kaynağı olan yöresel tatlılar harire ve cevizli sucuk yapımı başladı - 14

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