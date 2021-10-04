Şifa kaynağı olan yöresel tatlılar harire ve cevizli sucuk yapımı başladı

Cevizli sucuk yapımından bahseden Esra Bakay, “Sadece üzüm suyu ve un koyuyoruz cevizli sucuk için. Bunun zorluğu, tam bir gün boyunca bununla uğraşmamız. 3 saat kaynatıyoruz. İlk başta üzümü basıp ondan sonra üzüm suyunu sıkıp çıkarıyoruz. 2 saat kadar kaynatıp harire yapıyoruz. Daha sonra cevizleri batırıp kurutmaya bırakıyoruz. 2-3 gün boyunca güneşin altında kuruyor” diye konuştu.