Sihirli Annem yıllar sonra dönüyor

Bir dönemin fenomen dizi Sihirli Annem'in oyuncularından Gizem Güven ile Jennifer Boyner dizinin beyazperde seyirciyle buluşacağını ve çekimlerde rol alacaklarını ifade etti.
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Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Sihirli Annem'in çekildiği dönemlerde 8 yaşında olan Gizem Güven ile 3 yaşında olan Jennifer Boyner, şimdi birlikte Sihirli Annem filminde rol almaya hazırlanıyor.
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2003-2012 yılları arasında yayınlanan Sihirli Annem dizisinde Ceren’i canlandıran Gizem Güven ile Toprak’ı oynayan Jennifer Boyner, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Bir AVM’de alışveriş turuna çıkan iki yakın arkadaş, daha sonra bir kafede kahve içti.
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Jennifer Boyner ile gülümseyerek poz veren Gizem Güven, “Sihirli Annem”in sinemaya taşınacağını açıkladı.
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Güven şöyle konuştu: “Dizi başladığı dönemde 8 yaşındaydım. Şimdi 24 yaşındayım. Sihirli Annem dizisinin film olma durumu var. Çekimler ağustos gibi başlayacak. Kadroda biz varız ama diğer oyuncuları bilmiyoruz.”