Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani'nin nikah fotoğrafları
Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ile şef Hazer Amani'nin, Nişantaşı’ndaki evlerinde gerçekleşen nikah töreniyle evlendi. İşte nikah fotoğrafları ve detayları...
14.01.2020 - 07:29
Sıla Gençoğlu ile ünlü şef Hazer Amani sade bir törenle dünya evine girdi. Çiftin Nişantaşı'ndaki evlerinde gerçekleşen nikahı Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu kıydı.
Şarkıcının nikah şahitliğini menajeri Serkan Güney ile müzik direktörü Burak Erkul yaparken, Amani'nin ise Beyazıt Öztürk ile Kemal İnal yaptı.
Konuklar ve şahitler, gazetecilere görüntü vermemek için eve otoparktan giriş-çıkış yaptı.
Nikaha evinde hazırlanan Sıla, Özlem Süer imzalı gelinlik giyerken, Amani'nin damatlık tercihi de Cavalli oldu.
Çift, nikahtan sonra Nişantaşı'ndaki Alancha Restaurant'ta bir davet verdi. Geceye; çiftin ailelerinin yanı sıra 100'e yakın dostu katıldı.
Amani ve Gençoğlu, düğün mekanları ifşa olduğu için nikahlarını Sıla'nın evinde kıydırmaya karar verdi. Ayrıca çift, önceki gece de aileleriyle yemek yedi. Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani nikahtan sonra Roma’da kısa bir tatil yapacak.
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