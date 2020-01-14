Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani'nin nikah fotoğrafları

Şarkıcının nikah şahitliğini menajeri Serkan Güney ile müzik direktörü Burak Erkul yaparken, Amani'nin ise Beyazıt Öztürk ile Kemal İnal yaptı.

Konuklar ve şahitler, gazetecilere görüntü vermemek için eve otoparktan giriş-çıkış yaptı.

Amani ve Gençoğlu, düğün mekanları ifşa olduğu için nikahlarını Sıla'nın evinde kıydırmaya karar verdi. Ayrıca çift, önceki gece de aileleriyle yemek yedi. Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani nikahtan sonra Roma’da kısa bir tatil yapacak.