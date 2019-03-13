Sıla: Her şey yalan dolan

Ahmet Kural tarafından darp edildiğini iddia eden Sıla, devam eden davada Kural'ın ifadeleri için "Her şey yalan dolan" dedi.
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Şu sıralar Acı isimli yeni albümüyle gündemde olan sanatçı Sıla, Nişantaşı’nda objektiflere takıldı.
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Sıla, geçtiğimiz günlerde şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemelik olduğu Ahmet Kural’ın Çağlayan Adliyesi’ndeki duruşmada ‘İnanç saygısızlığı’ savunmasıyla ilgili konuştu.
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Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; 38 yaşındaki sanatçı Kural'ın ifadesi hakkında, “Beni hiçbir şey şaşırtmadı. Her şey yalan dolan” ifadelerini kullandı.
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Kural ifadesinde, "2017 Mayıs'ında güzel bir ilişkiye başladık. Ancak dünya görüşlerimizin, inançlarımızın farklılığı, arkadaşlarımı hor görmesi nedeniyle ayrılma kararı aldım. Sonrasında 'bir tokat attı' haberi uydurdu. Bir hafta sonra Okan Can Yantır ile olmaya başladı. 1.5 ay evden çıkmadım. Kimseyle görüşmek istemedim" demişti.