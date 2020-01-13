Sıla ile Hazer Amani evlendi

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ile şef Hazer Amani, bugün çiftin Nişantaşı’ndaki evinde gerçekleşen nikah töreniyle dünya evine girdi.

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ile şef Hazer Amani’nin nikahı bugün çiftin Nişantaşı’ndaki evinde Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu tarafından kıyıldı. 39 yaşındaki müzisyenin nikah şahitliğini müzik direktörü Burak Erkul, 42 yaşındaki şefin şahitliklerini ise Beyazıt Öztürk ile Kemal İnal yaptı.

Sıla, nikahında Özlem Süer imzalı bir gelinlik seçerken, Amani Cavalli tasarımı bir damatlık tercih etti.

Hürriyet'in haberine göre, yeni evli çift nikahtan sonra Nişantaşı’ndaki Alancha Restaurant’ta bir kutlama düzenleyecek. Törene çiftin ailelerinin yanı sıra 100 yakın dostu katılacak.

Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani nikahtan sonra Roma’da kısa bir tatil yapacağı belirtiliyor.

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