Sıla ile Hazer Amani evlendi

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ile şef Hazer Amani’nin nikahı bugün çiftin Nişantaşı’ndaki evinde Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu tarafından kıyıldı. 39 yaşındaki müzisyenin nikah şahitliğini müzik direktörü Burak Erkul, 42 yaşındaki şefin şahitliklerini ise Beyazıt Öztürk ile Kemal İnal yaptı.