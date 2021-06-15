Sıla ile İlker Kaleli ilk kez birlikte görüntülendi: Motosikletle Bodrum turu

Birlikteliklerini ilan eden şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu İlker Kaleli, ilk kez birlikte objektiflere takıldı. İkili, Bodrum Ortakent’te motosiklet üzerinde görüntülendi.

15.06.2021 - 10:35

Sıla ile İlker Kaleli ilk kez birlikte görüntülendi: Motosikletle Bodrum turu - 1
Uzun süre gazetecilere görüntü vermemek için çaba sarf eden, geçtiğimiz günlerde ise sosyal medyadan aşklarını ilan eden Sıla ve İlker Kaleli, ilk kez görüntülendi.


Sıla ile İlker Kaleli ilk kez birlikte görüntülendi: Motosikletle Bodrum turu - 2
Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Yaklaşık üç aydır birlikte olan ünlü çift, Bodrum Ortakent’te motosiklet üzerinde objektiflere yansıdı.


Sıla ile İlker Kaleli ilk kez birlikte görüntülendi: Motosikletle Bodrum turu - 3
Geçtiğimiz aylarda birlikte oldukları iddiaları ortaya atılan ikili, Bodrum Bitez'de ünlü şarkıcının yeni havuzlu villasında kalıyordu.

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Sıla ile İlker Kaleli ilk kez birlikte görüntülendi: Motosikletle Bodrum turu - 4
Birliktelik iddialarıyla gündeme gelen ancak yanyana kareleri olmayan çift karşılıklı ilk fotoğraflarını geçtiğimiz günlerde yayınlamıştı.


Sıla ile İlker Kaleli ilk kez birlikte görüntülendi: Motosikletle Bodrum turu - 5
Sıla, "Canımın canısın" derken, Kaleli ise, "Gelirmiş kalbin en kıymet köşesine" ifadelerini kullanmıştı.

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