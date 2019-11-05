Sıla ve sevgilisi Hazer Amani TED Balosu'nda (İlk kez yan yana poz)

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 05.11.2019 - 16:36 Son Güncelleme : 05.11.2019 - 16:50
Türk Eğitim Derneği'nce (TED) Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yılı dolayısıyla önceki gün geleneksel Cumhuriyet Balosu düzenlendi.
Geliri burslu çocukların eğitimine katkı sağlamak için kullanılacak olan Cumhuriyet Balosu’na katılanlar arasında şarkıcı Sıla ile aşçı sevgilisi Hazer Amani de vardı.
Ankara’daki bir otelde gerçekleşen gecede çift, basına ilk kez el ele poz verdi.
TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, baloda yaptığı konuşmada, derneklerinin, 1928 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu hatırlattı.
TED burslusu öğrencilerin başarılarını kanıtlaması dolayısıyla büyük gurur duyduğunu belirten Pehlivanoğlu, "Türk Eğitim Derneğinin el uzattığı nitelikli burs alan 3 bin öğrencimiz, derneğin gayretleri ve yardımseverlerin desteğiyle 10 bin öğrenciye çıkacak. Onlar, bu ülkenin kaderini değiştirecekler" dedi.
Pehlivanoğlu, 40 okul ve bir üniversitede faaliyetlerin sürdüğünü ve maddi imkansızlıklara rağmen başarısını sergileyemeyen öğrencilere el uzatılmaya devam edildiğini vurgulayarak, "Biz, bu çocukları ülkenin neresinde doğdular diye ayırmıyoruz. Biz, onların ailelerinin siyasi görüşlerine, kültürel yapılarına bakmıyoruz. Tek bir isteğimiz var, bayrağınızı, insanınızı, Cumhuriyeti sevin ve demokrasiye inanın" diye konuştu.
TED bünyesinde faaliyet gösteren düşünce kuruluşu vasıtasıyla Türkiye'nin geleceğine yönelik veriye dayalı araştırmalar yapıldığına işaret eden Pehlivanoğlu, gençliğin eşit ve nitelikli eğitim alması, eğitim sisteminin dünya standartlarına erişebilmesi için ciddi gayret gösterdiklerini söyledi.
Bu yıl 40'ıncı sanat yılını kutlayan Yeni Türkü de burslu öğrenciler yararına baloda konser verdi.
Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun Yeni Türkü grubu ile düeti büyük ilgi gördü.
İşte balodan yansıyan kareler...