Sıla ve sevgilisi Hazer Amani TED Balosu'nda (İlk kez yan yana poz)

Pehlivanoğlu, 40 okul ve bir üniversitede faaliyetlerin sürdüğünü ve maddi imkansızlıklara rağmen başarısını sergileyemeyen öğrencilere el uzatılmaya devam edildiğini vurgulayarak, "Biz, bu çocukları ülkenin neresinde doğdular diye ayırmıyoruz. Biz, onların ailelerinin siyasi görüşlerine, kültürel yapılarına bakmıyoruz. Tek bir isteğimiz var, bayrağınızı, insanınızı, Cumhuriyeti sevin ve demokrasiye inanın" diye konuştu.