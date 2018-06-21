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Sinan Albayrak doğanın tadını çıkarıyor

Oyuncu Sinan Albayrak, yaz tatilindeki zamanını Kaş’ta, kendi inşa ettiği at çiftliğinde değerlendiriyor.

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    İstanbul'un yoğun ve yorucu temposundan sıkılıp kendini doğaya atan ünlüler kervanına Sinan Albayrak da katıldı.
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    Son olarak Yalaza dizisinde oynayan 54 yaşındaki oyuncu soluğu Kaş’ta aldı.
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    O Hayat Benim dizisinde Mehmet Emir Atahan karakteriyle yıldızı parlayan Albayrak, Kaş’ta kendi inşa ettiği at çiftliğinde dinleniyor.
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    Albayrak’ın her işiyle bizzat ilgilendiği çiftliğinde atların yanı sıra keçiler, güvercinler ve köpekler de var.
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