Sinem Kobal: Kusurlarımız bizi özel kılıyor

1 Kenan İmirzalıoğlu’yla iki yıl önce dünyaevine giren ve son olarak Yüz Yüze dizisinde rol alan Sinem Kobal, MAG dergisinin haziran sayısına kapak oldu.

2 Oyunculuğun yanı sıra evliliği, dostlukları ve kendisiyle ilgili merak edilenleri cevaplayan 30 yaşındaki oyuncu, gelen proje tekliflerini değerlendirme aşamasında olduğunu dile getirdi.

3 Eşi Kenan İmirzalıoğlu’yla birbirlerine her konuda yardımcı olmayı sevdiklerini belirten Kobal, “Çok mutlu ve huzurluyum. Şu an evliliğin ve aşkımızın tadını çıkartıyoruz. Seyahat etmekten çok keyif alıyoruz. Beraber keşfetmek istediğimiz yerler ve kültürler bize yön veriyor. Bazen de doğaçlama tatillerimiz oluyor. Bu yaz Toscana’yı gezme planımız var” dedi.

4 “Ruhsal veya fiziksel özelliklerinizde beğenmediğiniz yönler var mı?” sorusuna Kobal şu cevabı verdi: “Tez canlıyım, sabırsızım. Bu yönde farkındalığımı artırmaya çalışıyorum. Onun dışında hepimiz insanız ve kusurlarımız var elbette. Bazen de bizim kusur gibi gördüğümüz şeyler bizleri özel kılıyor."

5 "Mükemmel olmaya zorlandığımız bir dünyada, bu psikolojik baskı ve şiddetten sıyrılmadan mutlu olamaz ve özgürleşemeyiz hissindeyim. Bu yüzden negatif döngüler yaratmak yerine, pozitifi beslemeyi tercih ediyorum”